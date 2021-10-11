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Халява длилась недолго. Петербуржцам снова придется платить за парковку в центре с 12 октября

Парковка в Петербурге снова станет платной с 12 октября

Работа системы оплаты в зоне платной парковки восстановлена. Петербуржцам снова нужно будет платить за стоянку с 12 октября.

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Как сообщили 11 октября в комитете по транспорту, водители с 8:00 смогут оплачивать парковку без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта городского парковочного пространства и приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Также оплатить парковочное место можно будет с комиссией через устройства самообслуживания, мобильное приложение, онлайн-сервис и кассы в отделениях Сбербанка, с помощью устройства самообслуживания и мобильного приложения банка ПСКБ.

Недоступным пока остается только смс-сервис. О возобновлении его работы комитет сообщит дополнительно.

В пятницу, 8 октября, Центробанк отозвал банковскую лицензию у Объединенного резервного банка (Орбанк), который по договору с Городским центром управления парковками принимал платежи за пользование платной парковкой в Петербурге и перечислял деньги в бюджет. Чтобы минимизировать неудобства горожан, в Смольном решили сделать платную парковку снова бесплатной, пока работа системы не восстановится. Председатель совета директоров Орбанка Андрей Журавлев говорил, что на это потребуется несколько дней.

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Комментарии (2)

Ruticon
ну конечно придется, если население города молча это сглотнуло, то ничего другого и ждать нет смысла. Холопы такие холопы.... а главное молчаливые. Как бы я хотел, чтобы в этой стране жили настоящие граждане, которые готовы отстаивать свои права....
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