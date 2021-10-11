Халява длилась недолго. Петербуржцам снова придется платить за парковку в центре с 12 октября

Как сообщили 11 октября в комитете по транспорту, водители с 8:00 смогут оплачивать парковку без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта городского парковочного пространства и приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Также оплатить парковочное место можно будет с комиссией через устройства самообслуживания, мобильное приложение, онлайн-сервис и кассы в отделениях Сбербанка, с помощью устройства самообслуживания и мобильного приложения банка ПСКБ.



Недоступным пока остается только смс-сервис. О возобновлении его работы комитет сообщит дополнительно.

