Халява длилась недолго. Петербуржцам снова придется платить за парковку в центре с 12 октября

Как сообщили 11 октября в комитете по транспорту, водители с 8:00 смогут оплачивать парковку без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта городского парковочного пространства и приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Также оплатить парковочное место можно будет с комиссией через устройства самообслуживания, мобильное приложение, онлайн-сервис и кассы в отделениях Сбербанка, с помощью устройства самообслуживания и мобильного приложения банка ПСКБ.
Недоступным пока остается только смс-сервис. О возобновлении его работы комитет сообщит дополнительно.
В пятницу, 8 октября, Центробанк отозвал банковскую лицензию у Объединенного резервного банка (Орбанк), который по договору с Городским центром управления парковками принимал платежи за пользование платной парковкой в Петербурге и перечислял деньги в бюджет. Чтобы минимизировать неудобства горожан, в Смольном решили сделать платную парковку снова бесплатной, пока работа системы не восстановится. Председатель совета директоров Орбанка Андрей Журавлев говорил, что на это потребуется несколько дней.