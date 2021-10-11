Племянник Маневича, политтехнолог, глава района. Кого отправили отвечать за внутреннюю политику Петербурга

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В администрации Центрального района в понедельник, 11 октября, проводили планёрку: главы отделов рассказывали о ситуации с районным хозяйством и оперативных планах. Посреди одного из докладов у главы района Максима Мейксина зазвонил телефон: с кем-то коротко переговорив (подчинённые уверены – с губернатором Александром Бегловым), он объявил, что собирается на повышение — его кандидатуру отправили на утверждение в Законодательное собрание в качестве «политического» вице-губернатора.

Политикой Максим Мейксин занимается с конца 90-х, хоть изначально в его биографии и не было ничего на это намекающего. В 1991 году окончил школу №498, пошёл работать учеником наладчика полиграфического оборудования на фабрике «Светоч», затем получил высшее образование по специальности «инженер-системотехник». В августе 1997 года в Петербурге застрелили его дядю, вице-губернатора, экономиста и политика Михаила Маневича. Впрочем, по информации «Фонтанки», Мейксин в беседах со знакомыми утверждает, что это событие не стало для него триггером для смены профиля. Тем не менее, с конца 90-х он начал работать политтехнологом: ездить в регионы и организовывать избирательные кампании. По информации «Фонтанки», в администрации президента знают, что в копилке у Мейксина за эти годы около 200 избирательных кампаний: он занимался и муниципальными выборами, и губернаторскими, и избирал Владимира Путина.



С начала 2000-х он стал всё больше браться за подряды из Ленинградской области. По стечению обстоятельств отец Мейксина Семён Самуилович и сам начинал карьеру под Петербургом, тогда — Ленинградом, затем в 80-е- 90-е работал в компании «Метрострой», позже — в структурах банков ВТБ и ПСБ, и там, и там вместе c Денисом Бортниковым (сыном директора ФСБ Александра Бортникова). Работа Мейксина в Ленобласти нашла официальное отражение в его трудовой биографии лишь в 2002 году — тогда он стал советником главы областной администрации Кировского района. В 2003 году получил повышение и стал заместителем главы администрации по экономике и инвестициям. В этой должности он работал до 2006 года. В 2009 году, победив на выборах, стал главой Приладожского сельского поселения, затем через несколько месяцев вновь занял пост замглавы администрации Кировского района Ленобласти.

Как вспоминает ныне глава муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина, а тогда муниципальный депутат в Суховском сельском поселении, будучи чиновником Мейксин активно интересовался темой перевода сельскохозяйственных земель под дачное строительство: «Как-то он даже приезжал к нам на совет, когда рассматривался этот вопрос, такое внимание чиновника к деревенскому заседанию было странным».



В октябре 2012 года Мейксин покинул пост в администрации Кировского района. Как писал 47news, его отставка совпала с прокурорской проверкой, которая выявила финансовые нарушения на 132 млн рублей при продаже участка под судостроительный комплекс ОАО «Пелла». По информации одного из собеседников «Фонтанки», проверка была инициирована после конфликта Мейксина с ритуальщиками в Кировском районе.

С 2013 года карьера Мейксина продолжилась уже в Смольном. Губернатор Георгий Полтавченко назначил его руководить новым комитетом по промышленной политике и инвестициям администрации Санкт-Петербурга. Следующие 6 лет политика обходила стороной Мейксина. Он был занят подъёмом промышленных показателей Петербурга. С 2019 года, после прихода на место губернатора Александра Беглова, он сначала стал его советником, а затем был назначен руководить Центральным районом Санкт-Петербурга.

«Когда я пришел в администрацию Центрального района, здесь даже не было электронного документооборота. Я, конечно, заставляю сотрудников много работать. Наверное, кому-то хочется, чтобы я скорее перешел на другую работу, но я никуда не собираюсь, пока не сделаю район лучше»,-говорил Мейксин в августе 2020-го года в интервью петербургскому «Эху», отвечая на вопрос о слухах о своей отставке.



Через полгода после его назначения прошли губернаторские и муниципальные выборы. В трёх муниципалитетах в центре города оппозиционные депутаты смогли набрать большинство. Это совпало с конфликтом внутри «Единой России» в Центральном районе. По данным «Фонтанки», провластные политики поставили в вину проигрыш своих коллег именно Мейксину. Впрочем, сам он критиковал избранных оппозиционеров: «Есть муниципалититеты, где навыбиралось большое количество оппозиции. Первое, что они сделали – начали требовать себе транспорт, льготы, помощников. Но есть более важные дела, которыми муниципалы могли бы заниматься».

В 2020-м году, по информации «Фонтанки», Мейксина рассматривали на должность главы петербургского избиркома. Как утверждает один из собеседников, протекцию в этом ему могла составить Любовь Совершаева, заместитель уполномоченного представителя президента на Северо-Западе. Однако в итоге назначение не состоялось — пост отдали экс-главе Курортного района Наталье Чечиной.

В 2021 году на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу Центральный район снова оказался одним из главных мест политических скандалов. Против оппозиционера Бориса Вишневского на выборы в ГосДуму выдвинулись сразу два его однофамильца, в Законодательное собрание — один. Против Вишневских на выборы в городской парламент шёл от «Единой России» глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Появились разговоры о том, что в поддержку чиновника за несколько дней до голосования организовывали «карусели» — набирали студентов для того, чтобы те голосовали по несколько раз. Один из собеседников «Фонтанки» утверждает, что Мейксину перед выборами поставили условие: избрание Ржаненкова депутатом станет для него повышением. По итогам выборов 19 сентября Ржаненков стал депутатом. 13 октября в Законодательном собрании рассмотрят вопрос о назначении Мейксина вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

