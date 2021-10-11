Одиннадцать детей пострадали под колесами автомобилей в Петербурге и Ленобласти в октябре

Как сообщает 11 октября Управление ГИБДД по Петербурга и Ленобласти, за 10 дней второго осеннего месяца на дорогах двух регионов произошло 64 наезда на пешеходов. В них погибли шесть человек, еще 61 получил травмы. В том числе пострадали 11 детей, причем шестеро из них — на регулируемых пешеходных переходах (из них четверо — из-за нарушения ПДД водителями).



Помимо этого, трое из 11-ти пострадавших детей в момент ДТП управляли самокатами, еще один — велосипедом.

В ГИБДД просят родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дороге, и особое внимание обратить на правила использования велосипедов, электросамокатов, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности. Детям стоит объяснить, что любая невнимательность или спешка могут привести к трагическим последствиям. Взрослые также должны позаботиться о наличии у детей световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах, и главное — показывать пример соблюдения ПДД сами.