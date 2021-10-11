В Мурманской области 18-летнего юношу задержали по подозрению в поджоге здания правительства региона

В Мурманской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге здания правительства региона. Он сознался в содеянном, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, данные которого подтвердили в ФСБ.

Задержанный — безработный 18-летний парень — рассказал, что сделал это «по личным соображениям». Обвинение ему еще не предъявили.



Сам инцидент произошел в ночь на 1 октября. По предварительным данным, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в двери здания правительства — у второго подъезда, где находятся кабинет губернатора и зал заседаний. Возгорание быстро потушили; по данным агентства, в результате пострадал охранник.

