FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Некто в капюшоне в Мурманске бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства

3
Печать

В Мурманской области ищут человека, который 1 октября пытался поджечь здание областного правительства.

«Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, <...> выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — цитируют сообщение силовиков ТАСС и РИА Новости.

По данным источника РИА Новости, инцидент произошел у второго подъезда, где находятся, в частности, кабинет губернатора, зал заседаний. По предварительной информации источника ТАСС, в здание была брошена бутылка с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили. RT добавляет, что, предположительно, пострадал охранник.

На записи камер наблюдения видно, как некто в капюшоне подходит к дверям, достает что-то из пакета. Возникает яркая вспышка. Человек убегает.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AndrewBarsik
Аналогичный случай был в Германии 27 февраля 1933 года. Тогда обвинили коммунистов.
266108100
Охранник постращал только потому что спал на работе как обычно они делают.
nuga
Некто не знаком с дверьми из дуба,их поджечь трудно,а там именно такие стоят,поэтому и затушили быстро,это вам не дсп межккомнатные-дурилки картонные.Вместо входных металлических лучше дубовые.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний