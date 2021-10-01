Некто в капюшоне в Мурманске бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства

В Мурманской области ищут человека, который 1 октября пытался поджечь здание областного правительства.
«Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, <...> выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — цитируют сообщение силовиков ТАСС и РИА Новости.
По данным источника РИА Новости, инцидент произошел у второго подъезда, где находятся, в частности, кабинет губернатора, зал заседаний. По предварительной информации источника ТАСС, в здание была брошена бутылка с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили. RT добавляет, что, предположительно, пострадал охранник.
На записи камер наблюдения видно, как некто в капюшоне подходит к дверям, достает что-то из пакета. Возникает яркая вспышка. Человек убегает.