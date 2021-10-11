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В Петербурге достигнут коллективный иммунитет. Но пока лишь среди чиновников комздрава

Комздрав Петербурга привил от коронавируса около 80% сотрудников

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Комитет по здравоохранению Петербурга 11 октября отчитался о том, что 80% сотрудников вакцинированы от COVID-19 или переболели. В целом по городу, за который комздрав отвечает, показатели ниже.

«В комитете по здравоохранению достигнут необходимый уровень иммунизации сотрудников: привиты или переболели менее полугода назад более 80 процентов. Таким образом, комитетом выполнена задача, обозначенная в постановлении №121», – сообщили в комитете.

Как рассказали в Смольном 11 октября, первично в Петербурге за минувшие сутки вакцинировали 1 880 горожан. Закончили цикл, включая сделавших укол «Спутником Лайт», — 3 887. А всего с начала кампании по вакцинации полностью привиты в городе на Неве — 1,74 млн жителей. При этом минимальный план, спущенный из Минздрава России, — 3,5 млн человек, или 60% жителей. Такими темпами его удастся достигнуть в лучшем случае к середине 2022 года.

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