Петербурженка отозвала иск к Шнурову из-за песни «В Питере — пить». Она хотела отсудить тысячу рублей за брань

Смольнинский райсуд Петербурга прекратил производство по иску Ксении О. к музыканту Сергею Шнурову и соцсети «ВКонтакте». Она сама отозвала иск, сообщает 11 октября объединенная пресс-служба городских судов.



Послушав в соцсети песню Шнурова «В Питере — пить», где встречаются бранные слова, она посчитала, что музыкант и «ВКонтакте» нарушили закон «О защите прав потребителей»: артист создал «некачественный музыкальный контент», а «ВК» его рекомендовала. Женщина хотела получить символическую моральную компенсацию в тысячу рублей.

