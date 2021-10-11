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Петербурженка отозвала иск к Шнурову из-за песни «В Питере — пить». Она хотела отсудить тысячу рублей за брань

Жительница Петербурга отозвала иск к музыканту Сергею Шнурову

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Смольнинский райсуд Петербурга прекратил производство по иску Ксении О. к музыканту Сергею Шнурову и соцсети «ВКонтакте». Она сама отозвала иск, сообщает 11 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Послушав в соцсети песню Шнурова «В Питере — пить», где встречаются бранные слова, она посчитала, что музыкант и «ВКонтакте» нарушили закон «О защите прав потребителей»: артист создал «некачественный музыкальный контент», а «ВК» его рекомендовала. Женщина хотела получить символическую моральную компенсацию в тысячу рублей.

«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — говорилось в исковом заявлении.

Что заставило петербурженку передумать — не уточняется.

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Комментарии (8)

Эд Хэммет
Хотела девушка выпить на халяву, да вот обломилось. Ведь Серёга к этому и призывал. Была ли это скрытая реклама производителей алкоголя, не сообщалось.
Dimitry Antonov
"Что заставило петербурженку передумать — не уточняется".
Возмещение другой стороне судебных расходов в случае отказа в иске.
daisychain
А чего мадаму так скромно только одной буквой фамилии обозначили?
Народ должен знать своих героев - борцов за нравственность и против грехопадения.
Вот Виталика же никто не называет "Виталик М.".
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