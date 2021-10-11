Петербурженка отозвала иск к Шнурову из-за песни «В Питере — пить». Она хотела отсудить тысячу рублей за брань

Смольнинский райсуд Петербурга прекратил производство по иску
Послушав в соцсети песню Шнурова «В Питере — пить», где встречаются бранные слова, она посчитала, что музыкант и «ВКонтакте» нарушили закон «О защите прав потребителей»: артист создал «некачественный музыкальный контент», а «ВК» его рекомендовала. Женщина хотела получить символическую моральную компенсацию в тысячу рублей.
«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — говорилось в исковом заявлении.
Что заставило петербурженку передумать — не уточняется.