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Женщина, погибшая вместе с двумя детьми в Москве, оставила предсмертную записку

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34-летняя женщина, погибшая с двумя маленькими детьми в столице, оставила предсмертную записку. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Была обнаружена предсмертная записка, оставленная женщиной. В ней говорилось, что она никого не винит», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мать была психически нездорова. Это же подтверждает источник ТАСС.

«В последнее время у нее было депрессивное состояние. К суициду могло подтолкнуть душевное расстройство», — подчеркнул он, добавив, что в рамках расследования будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

В момент трагедии женщина находилась в квартире на 17 этаже одна.

Мать с грудничком и четырёхлетним ребёнком погибли 11 октября, их тела нашли прохожие под окнами многоэтажного жилого дома.

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Комментарии (17)

denga
Кто виноват и что делать извечные вопросы. Женщина должна учиться,получать специальность,становиться самостоятельной ,не зависеть от прихоти мужчин, добиваться всего в жизни самой.
Француженка три дня поплачет, а потом пойдет на работу и заведет себе любовника на 15 лет моложе. Менталитет российских женщин очень неправильный. Не нужно ни на кого надеяться в жизни, ни на государство ни на мужчин.
А насчет проверки здоровья перед замужеством это правильно. Мало ли что.может ВИЧ,может туберкулез,опухоль головного мозга и при этом рожать нельзя.
denga
Эффе́кт Ве́ртера; синдро́м Ве́ртера — массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещённого телевидением или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы или кинематографа. Выявлен в 1974—1975 годах американским социологом Дэвидом Филлипсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII века и спровоцированную популярным для своего времени романом Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда и произошло название феномена).

Также Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен (1986) изучали существование такой взаимосвязи на протяжении 7 лет (1973—1979), взяв данные о 12 585 самоубийствах подростков и проследив их связь с телерепортажами о самоубийстве в новостях и статьями первых полос газет. Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествии 0—7 дней после такой истории в новостях.
nuga
Бросил отец детей,по факту довел до самоубийства.Остаться одной с двумя крохами на руках,один из которых грудничок,это треш! Что она чувствовала одна в четырех стенах,страшно представить. Отчаяние,одиночество. Это могут понять только побывавшие в такой ситуации,обманутые предателями мужьями.Для удобства сокрытия имени мужчины,её обьявили сумашедшей. И тут тролли подхватили нацисткий лозунг-зачем разрешать рожать таким? А нужно -привлекать папаш к ответу.
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