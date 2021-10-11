Женщина, погибшая вместе с двумя детьми в Москве, оставила предсмертную записку

34-летняя женщина, погибшая с двумя маленькими детьми в столице, оставила предсмертную записку. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Была обнаружена предсмертная записка, оставленная женщиной. В ней говорилось, что она никого не винит», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мать была психически нездорова. Это же подтверждает источник ТАСС.
«В последнее время у нее было депрессивное состояние. К суициду могло подтолкнуть душевное расстройство», — подчеркнул он, добавив, что в рамках расследования будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
В момент трагедии женщина находилась в квартире на 17 этаже одна.
Мать с грудничком и четырёхлетним ребёнком погибли 11 октября, их тела нашли прохожие под окнами многоэтажного жилого дома.