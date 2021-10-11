Женщина, погибшая вместе с двумя детьми в Москве, оставила предсмертную записку

34-летняя женщина, погибшая с двумя маленькими детьми в столице, оставила предсмертную записку. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Была обнаружена предсмертная записка, оставленная женщиной. В ней говорилось, что она никого не винит», — сказал собеседник агентства.



Он добавил, что мать была психически нездорова. Это же подтверждает источник ТАСС.



«В последнее время у нее было депрессивное состояние. К суициду могло подтолкнуть душевное расстройство», — подчеркнул он, добавив, что в рамках расследования будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

