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В Москве под окнами многоэтажки нашли тела женщины и её детей

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Тела 34-летней женщины, её новорождённого и четырёхлетнего детей найдены под окнами многоэтажного дома на Левобережной улице в Москве. Об этом 11 октября сообщила прокуратура столицы.

«Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная. Прокуратура проводит проверку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным источника РИА Новости, семья жила в квартире на 17 этаже.

На месте работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, сообщает СК.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Очень часто, пытаясь заглянуть в будущее себя и своих близких, человек видит бездну. И предпочитает шагнуть в эту бездну сразу.
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