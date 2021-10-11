В Москве под окнами многоэтажки нашли тела женщины и её детей

Тела 34-летней женщины, её новорождённого и четырёхлетнего детей найдены под окнами многоэтажного дома на Левобережной улице в Москве. Об этом 11 октября сообщила прокуратура столицы.



«Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная. Прокуратура проводит проверку», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



По данным источника РИА Новости, семья жила в квартире на 17 этаже.

