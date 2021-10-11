Пивозавры под угрозой исчезновения. Пиво может резко подорожать

Пивовары обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить квоты на вывоз ячменя и солода из страны, а также повысить экспортные пошлины.



«Российские пивовары столкнулись с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году», — цитирует 11 октября заявление организации РИА Новости.



Солод в мире дорожает из-за неурожая в Европе и пожаров в Турции. При этом российское сырье активно экспортируется, что может привести к «скачкообразному росту цен».

