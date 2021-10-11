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Пивозавры под угрозой исчезновения. Пиво может резко подорожать

Союз российских пивоваров предупредил о росте цен на их продукцию

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Пивовары обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить квоты на вывоз ячменя и солода из страны, а также повысить экспортные пошлины.

«Российские пивовары столкнулись с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году», — цитирует 11 октября заявление организации РИА Новости.

Солод в мире дорожает из-за неурожая в Европе и пожаров в Турции. При этом российское сырье активно экспортируется, что может привести к «скачкообразному росту цен».

«Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции», — резюмировали пивовары.

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Комментарии (6)

Leeuw
Пивозавры? Это кто?
AndrewBarsik
Пива в России уже давно не варят. Если та дрянь, которую пытаются продать россиянам в качестве пива, навсегда исчезнет, всем станет лучше. Настоящее российское пиво мы сможем попробовать, когда покончим с деструктивными элементами, проникшими в органы власти, контрольно-надзирающие органы, и целенаправленно уничтожающими российскую экономику.
Kot Piter
А что, в России производят пиво? 😆
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