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Кремль: Штрафов за отказ от вакцинации не будет. Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

В Кремле заявили, что наказывать за отказ от вакцинации в России не будут

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Большая смертность от COVID-19 в России вызвана «непозволительно маленьким уровнем вакцинации». Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки, сделано главное — у граждан есть условия для спасения жизней путем вакцинации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также прокомментировал идею вирусологов наказывать россиян за отказ от вакцинации. По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле считают «нереальным» введение подобных штрафов — «это нарушает социальный характер государства».

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Комментарии (19)

Cashmare
зачем вводить штрафы для людей, если можно ввести штрафы для юрлиц и потом "всегда может поменять работу", а то мы не знаем, ага
Аппаратчик мокрой классификации
"Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки" - ну тогда я спокоен. Заводик масочный можно обратно в автомастерскую не переоборудовать. :))
ivan5_5e4d10fe646f6
Тяжелo eму не в первый раз. Челoвечище
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