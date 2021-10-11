Кремль: Штрафов за отказ от вакцинации не будет. Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

Большая смертность от COVID-19 в России вызвана «непозволительно маленьким уровнем вакцинации». Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки, сделано главное — у граждан есть условия для спасения жизней путем вакцинации», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он также прокомментировал идею вирусологов наказывать россиян за отказ от вакцинации. По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле считают «нереальным» введение подобных штрафов — «это нарушает социальный характер государства».