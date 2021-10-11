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В России хотят ввести «прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации»

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Вирусолог РАН предлагает штрафовать на 5 тысяч рублей в месяц тех, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19.

«Если говорить про сумму [ежемесячного штрафа за уклонение от вакцинации], то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая [COVID-19], то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — заявил 11 октября радиостанции «Говорит Москва» вирусолог и академик РАН Александр Лукашев.

По его словам, нормой стало то, что люди платят за свои вредные привычки. В качестве примера он привел акцизы на алкоголь и табачные изделия. Вирусолог уверен, что это нормально, так как последствия «тяжёлым грузом» ложатся на систему здравоохранения.

Лукашев напомнил, что прививка от коронавируса предотвращает тяжелое течение болезни и случаи со смертельным исходом. Он уверен, что помимо мягких мер, вроде QR-кодов, можно прибегнуть и к «прямым штрафным санкциям за уклонение от вакцинации».

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Комментарии (18)

262224921
Клоун РАН.
Вместо своих прямых обязанностей сидит занимается тролингом, на деньги налогоплательщиков .
А вы ещё удивляетесь что нашу вакцину воз не признает
А13579
По заявлению одного неадеквата заявлять: "В России хотят ввести..."
"Фонтанка" увлекается фейками?
/me
Логично было бы встречное предложение - незаразившимся платить по 5 тысяч в месяц. Ведь на них ресурсы медицины не тратятся. Можно из зарплаты этого академика
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