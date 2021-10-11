В России хотят ввести «прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации»

Вирусолог РАН предлагает штрафовать на 5 тысяч рублей в месяц тех, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19.



«Если говорить про сумму [ежемесячного штрафа за уклонение от вакцинации], то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая [COVID-19], то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — заявил 11 октября радиостанции «Говорит Москва» вирусолог и академик РАН Александр Лукашев.



По его словам, нормой стало то, что люди платят за свои вредные привычки. В качестве примера он привел акцизы на алкоголь и табачные изделия. Вирусолог уверен, что это нормально, так как последствия «тяжёлым грузом» ложатся на систему здравоохранения.

