В России хотят ввести «прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации»

Вирусолог РАН предлагает штрафовать на 5 тысяч рублей в месяц тех, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19.
«Если говорить про сумму [ежемесячного штрафа за уклонение от вакцинации], то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая [COVID-19], то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — заявил 11 октября радиостанции «Говорит Москва» вирусолог и академик РАН Александр Лукашев.
По его словам, нормой стало то, что люди платят за свои вредные привычки. В качестве примера он привел акцизы на алкоголь и табачные изделия. Вирусолог уверен, что это нормально, так как последствия «тяжёлым грузом» ложатся на систему здравоохранения.
Лукашев напомнил, что прививка от коронавируса предотвращает тяжелое течение болезни и случаи со смертельным исходом. Он уверен, что помимо мягких мер, вроде QR-кодов, можно прибегнуть и к «прямым штрафным санкциям за уклонение от вакцинации».