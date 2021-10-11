Россия обогнала другие страны по запросам на блокировку контента в Google

За прошедшее десятилетие Россия направила в Google больше всего запросов по блокировке контента.



«Российские власти с 2011 года направили более половины от общего числа таких запросов [о блокировке контента] от всех стран мира, свидетельствует статистика корпорации [Google]», — сообщает 11 октября BBC.

