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Россия обогнала другие страны по запросам на блокировку контента в Google

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За прошедшее десятилетие Россия направила в Google больше всего запросов по блокировке контента.

«Российские власти с 2011 года направили более половины от общего числа таких запросов [о блокировке контента] от всех стран мира, свидетельствует статистика корпорации [Google]», — сообщает 11 октября BBC.

За почти десятилетие российская сторона обратилась в Google 123 606 раз с просьбой удалить 950 тысяч единиц контента. При этом до середины 2012-го РФ не было даже в топ-15 по этому показателю. Чаще всего информацию просили убрать из выдачи поисковика и видеохостинга YouTube.

Сейчас запросы из РФ приходят в основном от Роскомнадзора. В трети от абсолютного числа обращений в качестве причины называлась угроза национальной безопасности.

На втором месте по количеству отправленных запросов на удаление оказалась Турция с 14 231, замыкает тройку Индия с 9 899, и совсем немного от нее отстают США с 9 627.

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Комментарии (6)

Аппаратчик мокрой классификации
И тут мы - первые в мире! :))
265056402
я думал это про г рекламу от гугла. Трудились бы в правильном направлении)))
Antuan Rokanten
Я бы сказал, кто у нас представляет угрозу национальной безопасности, но боюсь, что меня за экстремизм привлекут. И это явно не Гугл.
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