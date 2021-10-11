В Петербурге за 10 млн выкупили беременную женщину. Похищенная освобождена

По информации «Фонтанки», к ночи 10 октября полицейские задержали 51-летнего жителя Мурино Ахметова. Мать похищенной подконтрольно передала ему 10 миллионов рублей выкупа за свою похищенную дочь. Всё это произошло недалеко от станции метро «Политехническая», где вымогатель назначил встречу, переслав СМС семье жертвы. В сообщении было указано точное место, время. А потом он перепроверялся, требуя, чтобы мать шла определенным путем.
После того, как Ахметов получил сумму и сел в свою автомашину, его задержали. Вскоре оперативники нашли у него ключи от съемной квартиры, а потом и саму похищенную — в одном из домов по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино. Женщина в положении — на пятом месяце беременности.
Напомним, что 35-летняя жена предпринимателя из-под Гатчины пропала 2 октября вместе со своей автомашиной БМВ. Первое СМС пришло матери с ее телефона 3 октября. В сообщении сразу была указана сумма в 10 миллионов рублей.
В ночь на 11 октября Следственный комитет Ленобласти провел допросы подозреваемого и отправил его на пару суток в камеру. Выход следствия на арест ожидается сегодня. В ближайшее время «Фонтанка» сообщит подробности этой истории. Мы выясняем, почему похитили именно эту женщину.