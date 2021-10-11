В Петербурге за 10 млн выкупили беременную женщину. Похищенная освобождена

По информации «Фонтанки», к ночи 10 октября полицейские задержали 51-летнего жителя Мурино Ахметова. Мать похищенной подконтрольно передала ему 10 миллионов рублей выкупа за свою похищенную дочь. Всё это произошло недалеко от станции метро «Политехническая», где вымогатель назначил встречу, переслав СМС семье жертвы. В сообщении было указано точное место, время. А потом он перепроверялся, требуя, чтобы мать шла определенным путем.



После того, как Ахметов получил сумму и сел в свою автомашину, его задержали. Вскоре оперативники нашли у него ключи от съемной квартиры, а потом и саму похищенную — в одном из домов по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино. Женщина в положении — на пятом месяце беременности.

