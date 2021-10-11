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В Петербурге за 10 млн выкупили беременную женщину. Похищенная освобождена

Пропавшую под Гатчиной беременную женщину на BMW выкупили у «Политехнической»

Оперативники «бандитского» отдела уголовного розыска подконтрольно передали выкуп в 10 млн рублей тому, кто похитил беременную и присылал ее семье СМС с инструкциями по передаче денег. При нем нашли и ключи от съемной квартиры, где он удерживал связанную жертву. «Фонтанка» выяснила первые детали операции.

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По информации «Фонтанки», к ночи 10 октября полицейские задержали 51-летнего жителя Мурино Ахметова. Мать похищенной подконтрольно передала ему 10 миллионов рублей выкупа за свою похищенную дочь. Всё это произошло недалеко от станции метро «Политехническая», где вымогатель назначил встречу, переслав СМС семье жертвы. В сообщении было указано точное место, время. А потом он перепроверялся, требуя, чтобы мать шла определенным путем.

После того, как Ахметов получил сумму и сел в свою автомашину, его задержали. Вскоре оперативники нашли у него ключи от съемной квартиры, а потом и саму похищенную — в одном из домов по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино. Женщина в положении — на пятом месяце беременности.

47news.ru

Напомним, что 35-летняя жена предпринимателя из-под Гатчины пропала 2 октября вместе со своей автомашиной БМВ. Первое СМС пришло матери с ее телефона 3 октября. В сообщении сразу была указана сумма в 10 миллионов рублей.

В ночь на 11 октября Следственный комитет Ленобласти провел допросы подозреваемого и отправил его на пару суток в камеру. Выход следствия на арест ожидается сегодня. В ближайшее время «Фонтанка» сообщит подробности этой истории. Мы выясняем, почему похитили именно эту женщину.

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Комментарии (11)

michailPotapov
а ребеночек то не от Ахмета ?)) куколда похоже хотели нагреть на бабло
кто-то страшный
Что женщина не связана т.д. можно объяснить тем, что до снятого захода в квартиру менты уже туда заходили. Но как объяснить, что дурак Ахметов сам лично явился за деньгами, обладая всей информацией о мероприятии, я никак не пойму.
PROM
она даже не была связана? это театр?
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