FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Под Гатчиной пропала беременная жена предпринимателя. Его попросили собрать 10 млн

Беременную женщину ищут под Гатчиной

3
Печать

Предприниматель из Гатчинского района Ленобласти подключил полицию к поискам гражданской супруги. Женщина исчезла из дома, последнее сообщение с её номера внушает опасение.

Как пишет 47News, 46-летний житель деревни Большие Колпаны обратился в полицию около полуночи 3 октября, примерно через сутки после пропажи гражданской жены. Женщина вышла из дома в его отсутствие, вероятно, уехала на своём белом BMW Х-Drive с номерами «т400кх» — на обычном месте автомобиля нет.

Дозвониться до неё не удавалось, единственное сообщение пришло в субботу вечером на WhatsApp. В нём просьба срочно собрать 10 миллионов рублей и предупреждение, что всё серьёзно. После телефон был выключен.

Мужчина занимается установкой печей и каминов. За просьбой собрать деньги он видит похищение. В разговоре с 47News предприниматель уточнил, что ссор в семье не было.

Пропавшей 35 лет, зелёные глаза, тёмно-русые волосы. Рост не выше 165 сантиметров, худощавое телосложение. Женщина находится на пятом месяце беременности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndrewBarsik
Если бы существовала машина времени, то попросился бы в тихие спокойные 90-ые годы, где были храбрые милиционеры, честные судьи, неподкупные прокуроры. И люди друг к другу относились как люди. Всего за двадцать лет страну, где торжествовал Закон, превратили в криминальную клоаку.
Skazochny
чувак узнал чей ребёнок....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний