Под Гатчиной пропала беременная жена предпринимателя. Его попросили собрать 10 млн

Предприниматель из Гатчинского района Ленобласти подключил полицию к поискам гражданской супруги. Женщина исчезла из дома, последнее сообщение с её номера внушает опасение.



Как пишет 47News, 46-летний житель деревни Большие Колпаны обратился в полицию около полуночи 3 октября, примерно через сутки после пропажи гражданской жены. Женщина вышла из дома в его отсутствие, вероятно, уехала на своём белом BMW Х-Drive с номерами «т400кх» — на обычном месте автомобиля нет.



Дозвониться до неё не удавалось, единственное сообщение пришло в субботу вечером на WhatsApp. В нём просьба срочно собрать 10 миллионов рублей и предупреждение, что всё серьёзно. После телефон был выключен.

