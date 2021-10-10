FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В ВШЭ назвали имя нового директора петербургского филиала

Петербургский филиал Высшей школы экономики возглавит Анна Тышецкая

1
Печать

Новым директором НИУ ВШЭ в Петербурге станет Анна Тышецкая, которая сейчас работает проректором по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта, а ранее была проректором по учебной работе и членом учёного совета Дальневосточного федерального университета. Сергей Кадочников, возглавлявший петербургскую Вышку с 2013 года, объявил о планах оставить свою должность, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Нового директора кампуса в Петербурге представил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Он также анонсировал, что двумя новыми проректорами Вышки станут Елена Одоевская и Ирина Мартусевич.

Ранее «Фонтанка» писала, что сам Анисимов был назначен ректором ВШЭ в начале июля этого года. До этого он возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Brevnault
Для чего высшая школа экономики стране, в которой нет экономики?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний