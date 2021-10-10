В ВШЭ назвали имя нового директора петербургского филиала

Новым директором НИУ ВШЭ в Петербурге станет Анна Тышецкая, которая сейчас работает проректором по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта, а ранее была проректором по учебной работе и членом учёного совета Дальневосточного федерального университета. Сергей Кадочников, возглавлявший петербургскую Вышку с 2013 года, объявил о планах оставить свою должность, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.



Нового директора кампуса в Петербурге представил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Он также анонсировал, что двумя новыми проректорами Вышки станут Елена Одоевская и Ирина Мартусевич.

