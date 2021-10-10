Павел Дуров в день рождения поделился мудростью. Ловите его список из трёх недооцененных и семи переоценённых вещей в жизни

Топ-3 того, что люди имеют, но не ценят, по мнению создателя «ВКонтакте» и Telegram, выглядит так:

1. Сон, потому что он повышает иммунитет и творческие способности. А также даёт человеку психологическую стабильность.

2. Природа как естественная среда обитания человека.

3. Одиночество, которое, по мнению Дурова, даёт человеку свободу мысли для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

«Большие города» возглавили перечень Дурова из переоценённых вещей — потому что они являются источниками загрязнения, шума и преступности. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — уверен создатель Telegram.

