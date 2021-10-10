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Павел Дуров в день рождения поделился мудростью. Ловите его список из трёх недооцененных и семи переоценённых вещей в жизни

Список самых недооценённых и переоценённых вещей составил Павел Дуров

Павел Дуров в день своего рождения 10 октября составил список самых переоценённых и недооценённых вещей в жизни.

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Топ-3 того, что люди имеют, но не ценят, по мнению создателя «ВКонтакте» и Telegram, выглядит так:

1. Сон, потому что он повышает иммунитет и творческие способности. А также даёт человеку психологическую стабильность.

2. Природа как естественная среда обитания человека.

3. Одиночество, которое, по мнению Дурова, даёт человеку свободу мысли для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

«Большие города» возглавили перечень Дурова из переоценённых вещей — потому что они являются источниками загрязнения, шума и преступности. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — уверен создатель Telegram.

Рестораны, которые являются самым медленным и неэффективным способом получить еду. Приготовить обед или ужин дома для Дурова — способ, как контролировать здоровое питание, так и качество ингредиентов.

Жаркая погода: солнце, уверен именинник — это быстрый способ состариться и даже заработать рак. А вот холодные температуры «очищают дух, тело и разум».

Мода, по мнению Дурова, бессмысленное и дорогое увлечение. Безразличие к ней упрощает жизнь и освобождает место для важных вещей.

Недвижимость ограничивает свободу и «является сомнительной инвестицией, «уж лучше аренда».

Социальные сети, отмечает создатель «Вконтакте» — это поток мусора, захламляющего ум. «Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день», — советует он «пастве».

Последняя позиция выглядела бы крайне иронично, если не знать, как серьёзно Павел Дуров относится к себе. Но среди переоценённых вещей он назвал советы знаменитостей. «Для всех важных вещей в жизни лучше всего полагаться на твёрдую науку и мнение экспертов», — уверен он.

Ранее «Фонтанка» писала, что в день, когда в мировой сети рухнули Facebook и Instagram, Павел Дуров «вернул стену» и пообщался с подписчиками в Telegram. Он призвал «избегать арестов» и не смотреть YouTube.

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Комментарии (22)

LiChaBaTa
Все правильно Дуров сказал. Молодец.
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Норм. Подментованый Паша спёр и перепёр на родные осины всё у мордокниги и теперь вещает всему миру мудрости. Учитесь успеху у гениального IT бизнесмена, лузеры !
Иван Финкман
В список переоценённых вещей я бы еще добавил системы комментирования под статьями. Потому что это тоже поток мусора, захламляющего ум.
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