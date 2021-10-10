Павел Дуров в день рождения поделился мудростью. Ловите его список из трёх недооцененных и семи переоценённых вещей в жизни

Топ-3 того, что люди имеют, но не ценят, по мнению создателя «ВКонтакте» и Telegram, выглядит так:
1. Сон, потому что он повышает иммунитет и творческие способности. А также даёт человеку психологическую стабильность.
2. Природа как естественная среда обитания человека.
3. Одиночество, которое, по мнению Дурова, даёт человеку свободу мысли для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.
«Большие города» возглавили перечень Дурова из переоценённых вещей — потому что они являются источниками загрязнения, шума и преступности. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — уверен создатель Telegram.
Рестораны, которые являются самым медленным и неэффективным способом получить еду. Приготовить обед или ужин дома для Дурова — способ, как контролировать здоровое питание, так и качество ингредиентов.
Жаркая погода: солнце, уверен именинник — это быстрый способ состариться и даже заработать рак. А вот холодные температуры «очищают дух, тело и разум».
Мода, по мнению Дурова, бессмысленное и дорогое увлечение. Безразличие к ней упрощает жизнь и освобождает место для важных вещей.
Недвижимость ограничивает свободу и «является сомнительной инвестицией, «уж лучше аренда».
Социальные сети, отмечает создатель «Вконтакте» — это поток мусора, захламляющего ум. «Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день», — советует он «пастве».
Последняя позиция выглядела бы крайне иронично, если не знать, как серьёзно Павел Дуров относится к себе. Но среди переоценённых вещей он назвал советы знаменитостей. «Для всех важных вещей в жизни лучше всего полагаться на твёрдую науку и мнение экспертов», — уверен он.
Ранее «Фонтанка» писала, что в день, когда в мировой сети рухнули Facebook и Instagram, Павел Дуров «вернул стену» и пообщался с подписчиками в Telegram. Он призвал «избегать арестов» и не смотреть YouTube.