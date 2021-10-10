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Карпин взял на себя вину за выигранный матч у Словакии

Главный тренер сборной России оценил её игру со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру национальной команды в выигранном матче со Словакией. Также он сравнил эту сборную с будущим соперником россиян — Словенией.

«Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, у Словении — чуть больше на флангах. Нас ждёт наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. К тому же играем на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии по моей вине мы видели», — цитирует Карпина 10 октября Championat.com.

Напомним, что Россия победила Словакию в домашнем матче в рамках отбора на чемпионат мира-2022 лишь благодаря автоголу у соперников.

Следующая игра нашей сборной — со Словенией — состоится в понедельник, 11 октября, в Мариборе.

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Комментарии (6)

265984735
Пусть Карпин покается перед Дзюбой. Тогда Артём простит и поможет.
Zheleznyak
ВЕРИМ
Эд Хэммет
Очень точно написан заголовок. Беспримерное позорище. Играли дома в Казани с весьма средней сборной Словакии. Мяч у нас не держался вообще. Гол в ворота словаков залетел чудом. Это явно не тот случай, когда счёт останется, а игра забудется. С такой игрой сборной на ЧМ лучше не попадать.
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