Карпин взял на себя вину за выигранный матч у Словакии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру национальной команды в выигранном матче со Словакией. Также он сравнил эту сборную с будущим соперником россиян — Словенией.



«Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, у Словении — чуть больше на флангах. Нас ждёт наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. К тому же играем на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии по моей вине мы видели», — цитирует Карпина 10 октября Championat.com.

