Карпин взял на себя вину за выигранный матч у Словакии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру национальной команды в выигранном матче со Словакией. Также он сравнил эту сборную с будущим соперником россиян — Словенией.
«Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, у Словении — чуть больше на флангах. Нас ждёт наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. К тому же играем на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии по моей вине мы видели», — цитирует Карпина 10 октября Championat.com.
Напомним, что Россия победила Словакию в домашнем матче в рамках отбора на чемпионат мира-2022 лишь благодаря автоголу у соперников.
Следующая игра нашей сборной — со Словенией — состоится в понедельник, 11 октября, в Мариборе.