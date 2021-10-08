FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Россия победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира-2022 благодаря автоголу

Сборная России по футболу обыграла Словакию в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла 8 октября в Казани.

3
Печать

Матч завершился со счетом 1:0, причем единственный гол забил игрок словацкой команды. На 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр. Напомним, капитаном на эту игру у России был назначен зенитовец Далер Кузяев. Всего в основном составе на матч вышли трое представителей петербургской команды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

alexspb
жуткая игра. после просмотра полуфиналов Лиги наций - удручающее зрелище....
VVM1962
Жаль Дзюба помочь не мог, видно мазоли на ладонях болят.
Mafioza
Главное-это счет на табло.
Валера,продолжаем в тебя верить)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний