Матч завершился со счетом 1:0, причем единственный гол забил игрок словацкой команды. На 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр. Напомним, капитаном на эту игру у России был назначен зенитовец Далер Кузяев. Всего в основном составе на матч вышли трое представителей петербургской команды.
Россия победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира-2022 благодаря автоголу
Сборная России по футболу обыграла Словакию в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла 8 октября в Казани.
Матч завершился со счетом 1:0, причем единственный гол забил игрок словацкой команды. На 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр. Напомним, капитаном на эту игру у России был назначен зенитовец Далер Кузяев. Всего в основном составе на матч вышли трое представителей петербургской команды.