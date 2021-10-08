Карпин выпустит трех зенитовцев на игру со Словакией. Кузяев будет капитаном

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на матч со Словакией в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.



С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов (вратарь), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов и Арсен Захарян.

