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Карпин выпустит трех зенитовцев на игру со Словакией. Кузяев будет капитаном

Стал известен состав сборной России на матч со Словакией в квалификации к ЧМ-22

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Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на матч со Словакией в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.

С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов (вратарь), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов и Арсен Захарян.

Игра пройдет 8 октября в Казани. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Напомним, после шести туров сборная России занимает второе место в группе H, имея на счету 13 очков. На первой строчке Хорватия, у которой столько же баллов, но она лучше по разнице мячей.

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