В Баренцевом море обнаружены останки сторожевого корабля «Туман», потопленного фашистами в начале войны

Специалисты-гидрографы Северного флота ВМФ России обнаружили в Баренцевом море останки сторожевого корабля «Туман», который был потоплен немецкими эсминцами в августе 1941 года.
«Экипаж гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман» погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота 10 октября.
Также российские гидрографы нашли на дне Баренцева моря британские корвет «Блюбелл» и эсминец «Матабеле». Помимо них обнаружены советский сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно, которое предположительно является рыболовным траулером (РТ-67), погибшим вместе с «Пассатом».
Ранее «Фонтанка» писала, что специалисты отряда «Центроспас» МЧС России обнаружили в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19.