FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Баренцевом море обнаружены останки сторожевого корабля «Туман», потопленного фашистами в начале войны

Останки нескольких кораблей, затопленных во время войны, нашли на дне Баренцева моря

0
Печать

Специалисты-гидрографы Северного флота ВМФ России обнаружили в Баренцевом море останки сторожевого корабля «Туман», который был потоплен немецкими эсминцами в августе 1941 года.

«Экипаж гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман» погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота 10 октября.

Также российские гидрографы нашли на дне Баренцева моря британские корвет «Блюбелл» и эсминец «Матабеле». Помимо них обнаружены советский сторожевой корабль «Пассат» и неизвестное судно, которое предположительно является рыболовным траулером (РТ-67), погибшим вместе с «Пассатом».

Ранее «Фонтанка» писала, что специалисты отряда «Центроспас» МЧС России обнаружили в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний