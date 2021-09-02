Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19. Об этом сообщил в Telegram руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.
«Специалисты отряда "Центроспас" приступили к обследованию на глубине потенциально опасных объектов в Карском море. Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведении спектрального анализа, забора растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.
Ежегодно на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» специалисты МЧС России проводят арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. Текущая началась 28 августа. В поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».