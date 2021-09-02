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В Карском море нашли атомный реактор подлодки

Спасатели нашли контейнер атомного реактора подлодки в Карском море

Специалисты отряда «Центроспас» МЧС России обнаружили в заливе Амбросиева в Карском море контейнер атомного реактора подводной лодки К-19. Об этом сообщил в Telegram руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Специалисты отряда "Центроспас" приступили к обследованию на глубине потенциально опасных объектов в Карском море. Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведении спектрального анализа, забора растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

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Ежегодно на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» специалисты МЧС России проводят арктические экспедиции к берегам Новой Земли в Карское море. Текущая началась 28 августа. В поисках используется малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

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Комментарии (11)

shushu
То есть что, его сперва сами туда отвезли и затопили, а теперь нашли?
Zdobsi
Непонятно, что делать-то с этими ядерными отходами? Ну нашли. А дальше-то что, в музей, в Кронштадт? Или будут вынимать и утилизировать?
AlBerkut
А может это 2 разных реактора, один с подводной лодки К-19, а второй с суперсекретного вертолёта Ка-19 (или КА-19), настолько секретного, что даже главный конструктор Камов о нём не знал? 🤔😎😂😂

Ну а по сути.
Во времена холодной войны все её стороны об экологии не очень то и думали, и от подобных опасных объектов избавлялись таким образом, 'захоранивая' в море.
Так делали и СССР, и США, и Великобритания, и с опасными объектами, и с радиоактивными отходами (могли вообще просто сливать в море жидкие, даже не в бочках выбрасывать), и с химическим оружием (все запасы Германии были уничтожены именно таким образом, потом и японские, но уже в Тихом океане).
Так что таких 'вкусняшек' - 'подарков для потомков' на дне морей да океанов ой как дофига... И что с ними делать пока не особо понятно 🤔
Если что, не так далеко от этого места целиком 'Нагасаки' лежит, АПЛ К-27, получившая такое прозвище не спроста, 'грязная', то есть фонившая хорошо так, что разделывать побоялись🤔
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