А может это 2 разных реактора, один с подводной лодки К-19, а второй с суперсекретного вертолёта Ка-19 (или КА-19), настолько секретного, что даже главный конструктор Камов о нём не знал? 🤔😎😂😂



Ну а по сути.

Во времена холодной войны все её стороны об экологии не очень то и думали, и от подобных опасных объектов избавлялись таким образом, 'захоранивая' в море.

Так делали и СССР, и США, и Великобритания, и с опасными объектами, и с радиоактивными отходами (могли вообще просто сливать в море жидкие, даже не в бочках выбрасывать), и с химическим оружием (все запасы Германии были уничтожены именно таким образом, потом и японские, но уже в Тихом океане).

Так что таких 'вкусняшек' - 'подарков для потомков' на дне морей да океанов ой как дофига... И что с ними делать пока не особо понятно 🤔

Если что, не так далеко от этого места целиком 'Нагасаки' лежит, АПЛ К-27, получившая такое прозвище не спроста, 'грязная', то есть фонившая хорошо так, что разделывать побоялись🤔