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Француз поплатился за то, что воспользовался QR-кодом президента Макрона

Житель Марселя незаконно использовал QR-код Макрона

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Полиция задержала 19-летнего жителя Марселя, который наведался в больницу с санитарным QR-кодом президента Франции Эммануэля Макрона. В конце сентября злоумышленники слили код в сеть.

Как пишет 10 октября ТАСС со ссылкой на France 3, мужчина решил воспользоваться президентским кодом, чтобы попасть на прием к врачу, так как своего у него не было. Охрана госпиталя сразу же его раскусила, но дала возможность пройти внутрь, чтобы дать время полиции прибыть на место. Стражам правопорядка марселец заявил, что просто пошутил. Тем не менее его задержали, и теперь он находится под стражей.

Его уже оштрафовали на 135 евро за «использование медицинского пропуска, принадлежащего другому лицу». Если он задержится с его оплатой, то размер наказания последовательно вырастет сначала до 750 евро, а потом и до 1,5 тысяч.

Ранее Эммануэль Макрон ввел обязательную вакцинацию медработников и всего персонала больниц. Кроме того, во Франции действует «санитарный пропуск» для посещения массовых мероприятий и общественных мест.

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Комментарии (6)

nuga
Куриные коды человечества.Правители предали народы.
Аппаратчик мокрой классификации
(задумчиво) А есть ли у Владимира Владимировича КУ-ар-код??..
kоt-obormot
Здесь бы Бастрыкин отправил бригаду следователей, и выразил бы озабоченность в связи с грядущим пожизненным - данному злодею!
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