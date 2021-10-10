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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области продолжает расти. Умерли ещё два человека

До 34 увеличилось число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье

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Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 34. Семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом со ссылкой на региональные власти вечером 10 октября сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 19:00 (время местное. — Прим. ред.) 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, у двоих — состояние средней тяжести, семеро пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо — на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек», — уточняется в сообщении

Ранее «Фонтанка» писала, что после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье арестованы шестеро подозреваемых. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц).

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Комментарии (3)

262224921
Зато величайшую вакцину разработали .
266081655
А сколько умерло в других провинциальных городах! Возьмём республику Марий Эл, к примеру..... Это повсеместно!
kоt-obormot
Вот и сапог 07А - пропал...
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