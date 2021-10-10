Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области продолжает расти. Умерли ещё два человека

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 34. Семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом со ссылкой на региональные власти вечером 10 октября сообщает РИА Новости.



«По состоянию на 19:00 (время местное. — Прим. ред.) 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, у двоих — состояние средней тяжести, семеро пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо — на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек», — уточняется в сообщении

