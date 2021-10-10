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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт петербуржцев в начале новой недели

В понедельник в Петербурге ожидается до плюс 13 градусов и без существенных осадков

Бабье лето не спешит покидать Петербург, несмотря на недавние заявления синоптиков, что время его ушло. Выходные закончатся, а в городе по-прежнему будет тепло.

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Как сообщили 10 октября в Северо-Западном УГМС, в первый день следующей недели в Петербурге ожидается тёплая погода, без существенных осадков. Ветер предстоящей ночью будет дуть юго-западный, завтра днём — западный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит 6–8 градусов тепла, в течение завтрашнего дня потеплеет до плюс 13.

Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 759 мм ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что бабье лето в Петербурге фактически закончится в эти выходные, и уже со следующей недели в городе установится привычная осенняя погода, характерная для середины октября.

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Комментарии (2)

Skazochny
от наших синоптиков толк, если их повесить на площади, чтобы направление ветра указывали..
Dazdraperma
"в начале новой новой неделе" ... Нда. Похоже, редактора Фонтанка так и не нашла. Неужели это так сложно - найти адекватного редактора? Они что, вообще за еду работать предлагали?
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