В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт петербуржцев в начале новой недели

Как сообщили 10 октября в Северо-Западном УГМС, в первый день следующей недели в Петербурге ожидается тёплая погода, без существенных осадков. Ветер предстоящей ночью будет дуть юго-западный, завтра днём — западный умеренный со скоростью 3–5 метров в секунду.



Температура воздуха в ночные часы составит 6–8 градусов тепла, в течение завтрашнего дня потеплеет до плюс 13.



Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 759 мм ртутного столба.



Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что бабье лето в Петербурге фактически закончится в эти выходные, и уже со следующей недели в городе установится привычная осенняя погода, характерная для середины октября.

