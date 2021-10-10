Ребенку, чьи останки нашли перемотанные проволокой на дне Ижоры, могло быть от 5 до 10 лет. В сумке обнаружились пластиковые бусы

Тело ребенка, которое нашли в сумке на дне Ижоры, могло пролежать в воде около года