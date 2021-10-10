Ребенку, чьи останки нашли перемотанные проволокой на дне Ижоры, могло быть от 5 до 10 лет. В сумке обнаружились пластиковые бусы

Сумку с останками ребенка выловил из реки житель Пушкина, который увлекается поиском в воде на магнит.
Как мужчина рассказал изданию 47news 10 октября, накануне он бросал магнит в Ижору в районе поселка Тельмана в Тосненском районе. Магнит за что-то зацепился. Когда мужчина вытащил груз, то оказалась, что это сумка, похожая на те, которые на рынках используют для товара. Внутри была обнаружена гиря килограммов на 12, тряпки, а под ними — человеческий череп и кости.
По данным издания, череп был обмотан пакетом и обвязан веревкой, а кости перемотаны проволокой и привязаны к гире.
Останки, по мнению экспертов, принадлежат ребенку в возрасте от 5 до 10 лет. В сумке также нашли фрагменты одежды и пластиковые бусы. В воде сумка могла пролежать около года.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».