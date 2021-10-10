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Ребенку, чьи останки нашли перемотанные проволокой на дне Ижоры, могло быть от 5 до 10 лет. В сумке обнаружились пластиковые бусы

Тело ребенка, которое нашли в сумке на дне Ижоры, могло пролежать в воде около года

Стали известны подробности страшной находки в реке Ижора, когда житель Пушкина поймал на магнит сумку с костями и черепом.

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Сумку с останками ребенка выловил из реки житель Пушкина, который увлекается поиском в воде на магнит.

Как мужчина рассказал изданию 47news 10 октября, накануне он бросал магнит в Ижору в районе поселка Тельмана в Тосненском районе. Магнит за что-то зацепился. Когда мужчина вытащил груз, то оказалась, что это сумка, похожая на те, которые на рынках используют для товара. Внутри была обнаружена гиря килограммов на 12, тряпки, а под ними — человеческий череп и кости.

По данным издания, череп был обмотан пакетом и обвязан веревкой, а кости перемотаны проволокой и привязаны к гире.

Останки, по мнению экспертов, принадлежат ребенку в возрасте от 5 до 10 лет. В сумке также нашли фрагменты одежды и пластиковые бусы. В воде сумка могла пролежать около года.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

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Комментарии (10)

Gilka
нашли явно умершего не своей смертью ребенка, возможно, девочку, а люди обсуждают черный металл, и что делал на реке мужик, да и вообще, зачем он сообщил... явно что-то не так у людей в голове...
SKPTM
Сейчас это тема - собирать чёрный металл. И цветной, разумеется, тоже.
За день находят на сумму 2000-3000 рублей.
Для провинции это очень хороший заработок.
Копают там, где в советсткое время была "жизнь".
Там, где раньше были полустанки железных дорог, ремонтные мастерские, небольшие предприятия, гаражи.
Ходят с мощными магнитами, металлоискателями и лопатами.
Ржавые железки собирают.
Такое собирательство как бизнес, это, конечно, позор для современной страны. Но что есть, то есть. В провинции нормальной работы нет.
Остатки былой цивилизации добираем.
Maik5
Бусы - девочка?
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