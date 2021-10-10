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«Вот этот определённый зоопарк». В России хотят создать федеральную систему успеваемости школьников

Глава Минпросвещения заявил о необходимости создания в РФ федеральной электронной системы успеваемости

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В Минпросвещения РФ планируют создать в стране федеральную электронную систему учёта успеваемости школьников. О таком намерении заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы», — цитирует Кравцова 10 октября РИА Новости. Так глава Минпросвещения прокомментировал высказывание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его школе сменились уже три такие системы.

По мнению Кравцова, требования, предъявляемые к таким государственным системами, также могут минимизировать утечку персональных данных.

Ранее «Фонтанка» писала, что на мероприятии, посвящённом конкурсу «Учитель года», министр просвещения спел дуэтом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

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Комментарии (7)

Ruth D. Armstead
«Вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. "
Вы не поняли. Смотрите шире.
SKPTM
Это ЗАЧЕМ?
Что это даст стране и миру?
Какую прибыль это даст стране? Где расчёты и обоснования?
Если бы я такую идею в качестве курсовой в ВУЗЕ, где учился, выдвинул, меня бы ждала очень суровая защита. Такую херню у нас легко не пропускали.
Skazochny
красота, сколько лярдов спилят по углам на выходе зерро
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