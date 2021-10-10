«Вот этот определённый зоопарк». В России хотят создать федеральную систему успеваемости школьников

В Минпросвещения РФ планируют создать в стране федеральную электронную систему учёта успеваемости школьников. О таком намерении заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы», — цитирует Кравцова 10 октября РИА Новости. Так глава Минпросвещения прокомментировал высказывание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его школе сменились уже три такие системы.
По мнению Кравцова, требования, предъявляемые к таким государственным системами, также могут минимизировать утечку персональных данных.
Ранее «Фонтанка» писала, что на мероприятии, посвящённом конкурсу «Учитель года», министр просвещения спел дуэтом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.