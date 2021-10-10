«Извини, ты хороший человек»: что делать, если у одного из пары пропало сексуальное влечение

Что делать если у одного из партнеров в паре пропало сексуальное влечение, разбираемся вместе с экспертами Иллюстрация: Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Пресловутые шутки на тему «любовь живет три года» популярны небезосновательно. Следует признать, что спустя годы отношения в паре меняются, утихают былые страсти, на передний план выходят быт, личные проблемы, чаще случаются конфликты, и сексуальная жизнь медленно уходит в закат. Может быть, вначале это несильно заметно за насущными делами, но когда вы вдруг резко осознаете, что секса нет уже полгода, появляется серьезный повод задуматься. Мы попросили экспертов объяснить, почему так происходит и как вернуть либидо на место.



Может ли исчезнуть сексуальность? Психолог-сексолог Анна Мороз говорит, что люди — сексуальные существа от рождения. Сексуальность — это естественное свойство человека, как дышать, она не может исчезнуть, это встроенная опция, но она меняется на протяжении всей жизни вместе с развитием всей личности в целом. — Понятие сексуальности включает в себя много элементов: темперамент, насколько вы себе нравитесь и нравится ли вам прикасаться к себе, открыты ли вы к прикосновениям близких людей, хорошо ли вы знаете себя и свое тело, свои желания, считаете ли себя привлекательным, а также культурные нормы и ограничения сообщества, в котором вы живете. Юность — это период гормональной активности. Повышена возбудимость и достаточно минимальной стимуляции. Зрелости свойственна многозадачность, ответственность. И энергия нужна далеко не только на секс. А либидо (она же сексуальная энергия, энергия жизни) у нас одно на всё. Поэтому приходится выбирать, на что её направить в первую очередь. Кроме того, стимулы, которые возбуждали в юности в силу новизны и гормонального всплеска, уже не работают. Взрослые люди избирательнее в своей сексуальности. И уточню: именно психологически взрослые люди. Секс и сексуальность идут рядом, но это не синонимы. Секс — это половое поведение, интимные отношения. Нельзя отделить секс от сексуальности. Половая конституция — это темперамент, и это величина врожденная. Есть сильная, средняя и слабая половые конституции. Гормональная активность с возрастом снижается, но при этом у человека с сильной половой конституцией желание будет выше в любом возрасте, чем у человека со средней конституцией, — объясняет специалист.

Низкий уровень сексуальной культуры — одна из основных причин снижения сексуального влечения между партнерами Иллюстрация: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Почему пропадает сексуальное влечение?

Психолог-сексолог Полина Герасимова выделила несколько причин, из-за которых в паре снижается сексуальное влечение друг к другу: нарушения, связанные с соматическим здоровьем одного из партнеров (сосудистые, гормональные, неврологические, ментальные сложности и заболевания); психогенные нарушения, возникшие у одного из партнеров, появившиеся в результате травмирующих эмоциональных переживаний;

мнимые сексуальные расстройства, когда нам кажется, что у нас в сексуальной сфере есть какие-то проблемы, и эти мысли и переживания настолько захватывают человека, что могут приводить к снижению влечения и другим сложностям; супружеская дисгармония: когда сексуальные предпочтения партнеров не совпадают, появляется неудовлетворенность сексуальными отношениями, начинают возникать недопонимание, напряжение в отношениях, конфликты и как следствие — снижение влечения; низкий уровень сексуальной культуры у обоих или одного из партнеров (под сексуальной культурой понимается совокупность норм, ценностей, установок в сфере сексуальных отношений, а также соответствующих им образцов сексуального поведения). Этот пункт представляет особый интерес, поскольку сюда относятся и знания о своей сексуальности, и сексуальности партнера, диапазон приемлемости сексуальных техник, и уровень сексуального образования в целом, и способность поддерживать и развивать сексуальные отношения и эротическое пространство отношений и многое другое. Если об этом не заботиться, то секс становится малопривлекательной рутиной, что также приводит к снижению влечения; сложности в отношениях между партнерами, недопонимание, пренебрежение, отсутствие эмоциональной близости также оказывают серьезное влияние на степень влечения; высокий уровень стресса, хроническая усталость, низкий уровень заботы о своем ментальном и физическом здоровье также могут приводить к снижению влечения. Как исправить ситуацию? С чего начать?

Психолог-сексолог Полина Герасимова говорит, что важно начать решать проблему разговорами, строить фразы, используя «Я-высказывания», делая акцент на своих ощущениях, чувствах. — Обязательно поддержите партнера и выразите свои переживания по поводу этого разговора (что вам очень непросто и тревожно говорить об этом), говорите о своих переживаниях, а не о том, что делает партнер, озвучивайте пожелания и просьбы, ставя акцент на их значимость для вас, а не на недостатки или недоработки партнера. Помните, что секс — это парный акт и здесь вы союзники, старающиеся улучшить совместно то, что важно для вас обоих. Если сложно начать, то опять же можете обратиться к специалисту, который поможет вам справиться с тревогой и беспокойством перед разговором, что поможет вам подобрать слова. Ведь никто, кроме вас, не знает особенности вашей коммуникации и «кодовых» слов и выражений, на которые ваш партнер реагирует тем или иным образом, — говорит эксперт.

Эксперты советуют: говорите о своих переживаниях, а не о том, что делает партнер Иллюстрация: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Можно ли спасти отношения, в которых больше нет секса?



— Не может быть так, что всё было хорошо и вдруг внезапно стало плохо. Что-то менялось в отношениях двух людей на протяжении времени, но ситуацию пустили на самотек и предпочли не видеть разлада. Можно ли спасти отношения? Я поставлю вопрос по-другому: в том виде, в котором отношения пришли в точку «всё плохо, дальше так нельзя», они закончились. Есть выбор: расстаться или строить отношения с этим же человеком, но уже заново, — говорит психолог-сексолог Анна Мороз. Эксперт определяет отношения как множество факторов, связывающих людей: общие интересы, быт, дружеское общение, рабочее, творческое партнерство. — Всё про разные формы отношений. И любовь не имеет отношения к сексу. Вы любите своего друга, но не занимаетесь же с ним сексом? Так же и в супружеских отношениях: вы можете любить своего супруга, но не хотите заниматься с ним сексом, так бывает. Насколько вам комфортно в таких отношениях — это личный выбор. Как психолог скажу: человек может оставаться в моногамных отношениях сколь угодно долго, если сделал выбор партнера сознательно. Изначально было телесное притяжение, общность интересов, было комфортно жить, есть, спать вместе, а сохранить это — целый путь. Отношения сами себя не построят и не сохранят — это желание и совместные вложения. Часто за конец любви люди принимают окончание романтической влюбленности, это не так. Любовь начинается, когда заканчивается влюбленность, но любовь может и не начаться, а если ожидать, что вы будете хотеть своего партнера так, как в начале вашего знакомства, — это просто незрелость, — говорит специалист.

Психолог также отмечает, что степень удовлетворенности сексом в паре — это про близость, доверие. Если подорвано доверие, значит сексуальное влечение тоже снижается. Если не научиться доверять, то все отношения с другими людьми будут заканчиваться разочарованием, а не ценностью того, что было между вами.