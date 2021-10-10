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На границе атмосферных вихрей. В Петербурге завершается бабье лето

В Петербурге ожидается переменная облачность, возможны дожди

В Петербурге противоборствуют циклон с севера и антициклон с юга. Это принесёт городу кратковременные дожди и редкое солнце.

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По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 10 октября, в Петербурге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный — ночью слабый, днём умеренный, со скоростью 3–7 метров в секунду.

Как, в свою очередь, отмечает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, метеорологические условия в городе на Неве сегодня будут формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга. «В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а средние температурные показатели пока будут на 2–3 градуса выше климатической нормы», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха днём 10 октября в Петербурге поднимется до +12…+14 градусов, по области — до плюс 15. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее «Фонтанка» писала, что бабье лето в Петербурге фактически закончится в эти выходные. Уже со следующей недели в городе установится привычная осенняя погода, характерная для середины октября.

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