На границе атмосферных вихрей. В Петербурге завершается бабье лето

Как, в свою очередь, отмечает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, метеорологические условия в городе на Неве сегодня будут формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга. «В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а средние температурные показатели пока будут на 2–3 градуса выше климатической нормы», — прогнозирует синоптик.

По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 10 октября, в Петербурге ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный — ночью слабый, днём умеренный, со скоростью 3–7 метров в секунду.

Температура воздуха днём 10 октября в Петербурге поднимется до +12…+14 градусов, по области — до плюс 15. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.



Ранее «Фонтанка» писала, что бабье лето в Петербурге фактически закончится в эти выходные. Уже со следующей недели в городе установится привычная осенняя погода, характерная для середины октября.

