Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Как собщает 9 октября пресс-служба организации, исполком поддержал рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» для московской лаборатории по проведению тестирования крови спортсменов для биологического паспорта.

Решение принято из-за несоответствия лаборатории международному стандарту и этическому кодексу.



Уточняется, что московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, уведомлена о решении и по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для антидопинговых организаций, которые соответствуют WADA.

