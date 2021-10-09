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WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Как собщает 9 октября пресс-служба организации, исполком поддержал рекомендацию своего дисциплинарного комитета об отмене статуса «одобренный» для московской лаборатории по проведению тестирования крови спортсменов для биологического паспорта.

Решение принято из-за несоответствия лаборатории международному стандарту и этическому кодексу.

Уточняется, что московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, уведомлена о решении и по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для антидопинговых организаций, которые соответствуют WADA.

Решение можно обжаловать в течение 21 дня.

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что агентство больше не имеет дела с «беспрецедентной системой допинговой поддержки» в России и РУСАДА.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции WADA по отношению к российскому спорту, по которым России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, которые проводятся при участии WADA. Помимо этого российским спортсменам запрещено выступать с использованием флага, гимна, герба и других национальных символов. Они будут участвовать в соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России, а вместо национального гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
Абсолютно правильное решение. Не надо иметь дело с уголовниками. А в том, что это именно уголовники, сомнений уже нет никаких.
266081655
"Меня предупреждали: пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы" (С)
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