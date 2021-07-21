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Глава WADA заявил, что агентство «закончило эпопею» с допингом в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) больше не имеет дело с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) может вернуться в систему, хотя это не вопрос «ближайших недель». Об этом в интервью польской Rzeczpospolita 21 июля рассказал президент WADA Витольд Банька.

«Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть нарушители, как и в любой стране, но WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, которая когда-то потрясла мир спорта», — сказал Банька.

«Русские были наказаны, мы закончили некую эпопею. Создана «дорожная карта» для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — добавил глава WADA.

По плану, которое РУСАДА получило в начале июня, Россия восстановится в правах до середины декабря 2022 года.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции WADA по отношению к российскому спорту, по которым России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, которые проводятся при участии WADA. Помимо этого российским спортсменам запрещено выступать с использованием флага, гимна, герба и других национальных символов. Они будут участвовать в соревнованиях под флагом Олимпийского комитета России, а вместо национального гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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