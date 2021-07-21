Глава WADA заявил, что агентство «закончило эпопею» с допингом в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) больше не имеет дело с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) может вернуться в систему, хотя это не вопрос «ближайших недель». Об этом в интервью польской Rzeczpospolita 21 июля рассказал президент WADA Витольд Банька.



«Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть нарушители, как и в любой стране, но WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, которая когда-то потрясла мир спорта», — сказал Банька.

