Глава WADA заявил, что агентство «закончило эпопею» с допингом в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) больше не имеет дело с беспрецедентной системой допинговой поддержки в России и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) может вернуться в систему, хотя это не вопрос «ближайших недель». Об этом в интервью польской Rzeczpospolita 21 июля рассказал президент WADA Витольд Банька.
«Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть нарушители, как и в любой стране, но WADA больше не имеет дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, которая когда-то потрясла мир спорта», — сказал Банька.
«Русские были наказаны, мы закончили некую эпопею. Создана «дорожная карта» для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — добавил глава WADA.
По плану, которое РУСАДА получило в начале июня, Россия восстановится в правах до середины декабря 2022 года.