СК: Найденные в Ижоре останки могут принадлежать ребенку

Расчлененные останки, которые были обнаружены 9 октября в реке Ижора в посёлке Тельмана в Ленобласти, предположительно принадлежат ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Эксперт пришел к выводу, что владелец костей скончался более года назад. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Сейчас на месте работают следователи и полиция. Правоохранители устанавливают личность ребенка.



«Фонтанка» писала, что в субботу, 9 октября, местный сборщик металлолома поймал в реке Ижора на магнит сумку с костями и черепом.

