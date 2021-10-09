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СК: Найденные в Ижоре останки могут принадлежать ребенку

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Расчлененные останки, которые были обнаружены 9 октября в реке Ижора в посёлке Тельмана в Ленобласти, предположительно принадлежат ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Эксперт пришел к выводу, что владелец костей скончался более года назад. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Сейчас на месте работают следователи и полиция. Правоохранители устанавливают личность ребенка.

«Фонтанка» писала, что в субботу, 9 октября, местный сборщик металлолома поймал в реке Ижора на магнит сумку с костями и черепом.

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