Число жертв обрушения дома в Батуми достигло девяти

Грузинские спасатели обнаружили под завалами тело девятого погибшего в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми. Об этом 9 октября сообщил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури.



«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву», — приводит слова министра РИА Новости.



Власти предполагают, что погибших больше нет и поисковые работы будут завершены.



Обрушение части жилого семиэтажного дома произошло в Батуми 8 октября. Спасатели в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Среди погибших есть дети. 11 октября в стране объявлено днем траура.

