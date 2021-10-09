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Число жертв обрушения дома в Батуми достигло девяти

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Грузинские спасатели обнаружили под завалами тело девятого погибшего в результате обрушения части жилого корпуса в Батуми. Об этом 9 октября сообщил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури.

«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву», — приводит слова министра РИА Новости.

Власти предполагают, что погибших больше нет и поисковые работы будут завершены.

Обрушение части жилого семиэтажного дома произошло в Батуми 8 октября. Спасатели в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Среди погибших есть дети. 11 октября в стране объявлено днем траура.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Число жертв массового отравления алкогольным суррогатом в Орске достигло 29 погибших. Но проделки семьи отравителей, выходцев из Азербайджана, не настолько интересны.
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