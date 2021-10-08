На месте обрушения дома в Батуми нашли тело первого погибшего. Под завалами могут находиться трое детей, сообщает 8 октября РИА Новости со ссылкой на главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.



«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более 10 человек», — рассказал глава ведомства.