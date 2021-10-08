FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Батуми нашли тело первого погибшего при обрушении дома. Под завалами ищут детей

Под завалами обрушившегося дома в Батуми ищут детей

1
Печать

На месте обрушения дома в Батуми нашли тело первого погибшего. Под завалами могут находиться трое детей, сообщает 8 октября РИА Новости со ссылкой на главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более 10 человек», — рассказал глава ведомства.

По словам Гомелаури, под обломками могут находиться дети — предположительно, трое, но точно подтвердить эти данные ведомство не может. Причину обрушения дома устанавливают эксперты.

В Батуми 8 октября рухнул пятиэтажный жилой дом. Работы ведут спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь, добровольцы. Под завалами остаются люди.

По данным «Sputnik Грузия», из-под обломков вытащили молодых женщину и мужчину, которым оказывают помощь медики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

nuga
оползень,в Сочи на днях аналогично разрушен коттеджный поселок.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний