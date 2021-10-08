В Батуми 8 октября рухнул пятиэтажный жилой дом. Работы ведут спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь, добровольцы. Под завалами остаются люди, кого-то уже вытащили. Информации о жертвах пока не поступало.

«Спутник Грузия» передаёт, что добровольцы вытащили из заваленного автомобиля ребёнка 6–7 лет. Спасателя с ребенком на руках встретили овациями. У ребёнка поверхностные повреждения и травма ноги. Есть неподтверждённая информация, что спасли младенца, женщину и мужчину.

Попавшие в западню люди выходят на контакт. Один позвал на помощь, другой отправил СМС на «112», третий написал сообщение через ноутбук. Очевидцы рассказывают, что слышали из-под завалов голоса мужчины и женщины.

Под развалинами оказались около десяти автомобилей, которые были припаркованы рядом. За линией оцепления — множество людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.



Обрушение могло случиться из-за утечки газа. По другой версии, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были незаконные надстройки. Точную причину установит специальная экспертиза. «Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно, был взрыв в результате утечки газа. Однако точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода», — заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.



МВД Грузии начало проверку по факту ЧП. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

