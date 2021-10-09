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В Сестрорецке под конец бабьего лета распустились ромашки

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В Курортном районе Петербурга в середине осени распустились ромашки. Об этом 9 сентября «Фонтанке» рассказала местная жительница Екатерина Слынько.

Женщина обнаружила новое цветение ромашек, когда выгуливала собак в микрорайоне «Рай в шалаше» в Сестрорецке. Луговые цветы распустились по Рыбацкой улице.

«Это газоны по дороге к лесу, там очень много ромашек. Они как будто распустились с новой силой. Если честно, я даже думала нарвать, потому что их правда много, но решила, что пусть люди тоже полюбуются», — сказала она.

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Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус накануне заявил, что бабье лето в Петербурге подошло к концу. Уже сегодня Северную столицу накрыл атмосферный фронт, который принес дожди. «Фонтанка» показывала, как в Приморском районе в облаках исчез небоскреб Лахта Центра.

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Комментарии (1)

footballer13
Офигеть новость, да их полно по городу.
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