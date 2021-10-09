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Сортировочные мосты в Петербурге продолжают проверять крыши грузовиков на прочность. Тест не прошла «ГАЗель» из Москвы

Под Сортировочными мостами застряла очередная «ГАЗель»

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Во Фрунзенском районе Петербурга продолжает собирать габаритные машины новый претендент на звание «моста глупости». Как сообщили очевидцы 9 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте, «ГАЗель» с московскими номерами застряла под так называемыми Сортировочными мостами.

«Парень один, помогите, кто может», — призывает очевидец пользователей. Однако те выручать водителя не спешат. Комментаторы советуют приспустить колеса и выехать задом, да и быть внимательнее. «Чем помочь, пункт ПДД показать и знак ограничения высоты?» — отвечает один из них.

Грузовики застревают под железнодорожными мостами у Сортировочной не в первый раз. Например, как писала «Фонтанка», одна «ГАЗель» не смогла там пролезть в конце сентября. А самый знаменитый «мост глупости» с марта 2021 года закрыт на ремонт.

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