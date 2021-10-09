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Избиение срочника в воинской части Хабаровского края стало уголовным делом. Подозреваемые задержаны

В Хабаровском крае задержали подозреваемых в избиении солдата-срочника

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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после избиения солдата-срочника сослуживцами в воинской части. Как сообщает 9 октября «Российская газета» со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в действиях агрессоров усмотрели неуставные отношения и вымогательство.

Видеозапись инцидента ранее появилась в соцсетях. Жертвой нападения, по версии правоохранителей, был выходец из Дагестана Ислам Алиев. Били его водители, солдаты-срочники — уроженец той же республики и призывник из Кабардино-Балкарии.

«По данным следствия, в первых числах октября 2021 года рядовые Исмаил Магомедов и Шамиль Тарчоков, проходящие военную службу по призыву в одной из воинских частей, по надуманному основанию, выразившемуся в неисполнении, по их мнению, рядовым Исламом Алиевым ограничений, установленных военной службой, и желая проучить его, нанесли ему в общей сложности несколько десятков ударов кулаками и ногами по телу», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

После этого Магомедов и еще один срочник, Ренат Гашимов, потребовали у парня 20 тысяч рублей и iPhone 10 и снова нанесли ему несколько ударов.

«РГ» уточняет, что на видео был зафиксирован лишь один факт. Следствие считает, что неуставные отношения, избиения и вымогательства начались еще в сентябре.

Сейчас подозреваемые задержаны. В Главной военной прокуратуре заверили, что «укрывательство допущено не будет».

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Комментарии (5)

266081655
Дедовщина - одна из скреп нашего отечества.....
07A
Русские в части закончились?
266238210
Не опять, а снова.
Повторяю из раза в раз. Вина командира роты.
А также, командира В\ч.
И точка.
А фигуранты найдут нары и в гражданской жизни.
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