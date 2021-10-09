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Солдата избили в воинской части в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае военная прокуратура начала проверку после сообщений об избиении солдата в воинской части. Об этом 9 октября рассказали в пресс-службе ведомства.

Видеозапись инцидента появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек, предположительно выходцев с Кавказа, избивают сослуживца. Как пишет Baza, парня били за то, что он «кинул пацанов». Агрессоры требовали у него 20 тысяч рублей и телефон.

На этом же видео молодые люди в военной форме показывают, как употребляют некий белый порошок.

«Военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе. В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

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Комментарии (7)

Zloi_prohozhiy
Эта нация даже на своего толпой наседает, позор
лексус
Проблема решается просто, сейчас они пойдут на дембель и там они уже землякам не нужны. Они дружные втроём на одного и чаи пить и хинкал кушать, а как с работой помочь или деньгами нет брат не могу. Я служил у нас в батальоне было 40 дагов, в Питере осталось человек 25, я клянусь они все устраивались на работу через русских ребят, я сам дурак двоих устроил. Их же кавказцы мусульмане друг друга не берут, так как знают что это за люди, просто пришёл устраиватся, нет места, пускай чаи пьют с земляками
Владислав М
Наркотики, вымогательство, изувечивание ... служите ребята Родине. А министр обороны занят выборами и отдыхом в Сибири.
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