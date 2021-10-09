Солдата избили в воинской части в Хабаровском крае

В Хабаровском крае военная прокуратура начала проверку после сообщений об избиении солдата в воинской части. Об этом 9 октября рассказали в пресс-службе ведомства.



Видеозапись инцидента появилась ранее в соцсетях. На кадрах видно, как несколько человек, предположительно выходцев с Кавказа, избивают сослуживца. Как пишет Baza, парня били за то, что он «кинул пацанов». Агрессоры требовали у него 20 тысяч рублей и телефон.



На этом же видео молодые люди в военной форме показывают, как употребляют некий белый порошок.

