Шестеро полицейских из Подмосковья получили условные сроки за фабрикацию дел о наркотиках

В Раменском признали виновными шестерых сотрудников полиции в фабрикации уголовных дел о наркотиках. Как сообщает «Медуза»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) 9 октября, все они получили условное лишение свободы.



Экс-главу отдела МВД по борьбе с наркотиками в Раменском Дмитрия Понкратова приговорили к 7 годам 10 месяцам условного срока, при этом прокурор требовала 8 лет реального лишения свободы. Его заместитель Евгений Сорокалетов получил 7,5 года условно.



По 5 лет условного лишения свободы назначили бывшим оперативникам Сергею Горькову, Алексею Антонову и Ивану Суслопарову. На год больше получил Сергей Кукин.

