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Шестеро полицейских из Подмосковья получили условные сроки за фабрикацию дел о наркотиках

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В Раменском признали виновными шестерых сотрудников полиции в фабрикации уголовных дел о наркотиках. Как сообщает «Медуза»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) 9 октября, все они получили условное лишение свободы.

Экс-главу отдела МВД по борьбе с наркотиками в Раменском Дмитрия Понкратова приговорили к 7 годам 10 месяцам условного срока, при этом прокурор требовала 8 лет реального лишения свободы. Его заместитель Евгений Сорокалетов получил 7,5 года условно.

По 5 лет условного лишения свободы назначили бывшим оперативникам Сергею Горькову, Алексею Антонову и Ивану Суслопарову. На год больше получил Сергей Кукин.

Полицейских обвиняли по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Потерпевшими признали пять человек, трое из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Часть впоследствии реабилитировали.

Ранее в Петербурге были осуждены бывшие росгвардейцы, которые вымогали у людей деньги, угрожая привлечь за несуществующее наркотическое опьянение.

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Комментарии (7)

AlBerkut
Самый главный вопрос остался открытым... Сколько было занесено судейским за условку?
Ну и что значит из трёх осуждённых к реальным срокам часть реабилитирована? Почему только часть? А если проверить все дела, к расследованию которых имел отношение любой из данных фигурантов? 🤔
И таки да, ущерб и моралку терпилам они уже компенсировали, так? 🤔
DimDimych
А сколько народу реально сидит по 10-15 лет, по сфабрикованным ими делам?
chip1
С таким судейством, с условными наказаниями за преступления представителей власти мы далеко не уедем, фактически силовикам говорят: делайте что хотите, главное без грязных следов, но если даже вас поймают и вытащат на публику ваши деяния, то верховный суд вас отмажет.
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