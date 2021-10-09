Cвоя биржа – с опционами и котировками. Что мешает исполнению воли президента о развитии свободной торговли газом

Фото: Василий Дерюгин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Пожелание Владимира Путина резко нарастить оборот торговли газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) многим кажется дежавю. Когда торги там только стартовали в 2014 году, мысли и желания властей были примерно такими же.

«…Будет способствовать развитию конкуренции и внедрению рыночных принципов ценообразования», - обещал Александр Новак, занимавший в ту пору должность главы Министерства энергетики. Сейчас он профильный вице-премьер, но причины, которые тогда не дали реализоваться неплохой, в общем-то, идее развития свободного рынка стратегического топлива и сейчас никуда не делись.



По итогам торгов в четверг, 7 октября, на СПбМТСБ было совершено три сделки общим объемом 2 100 тыс. куб. м и общей суммой 8,4 млн рублей. Это более чем скромный объем по сравнению с тем, что торгуется на европейских биржах, где речь идет, как правило, о миллиардах кубических метров. Да и для нас это ничтожно мало. К примеру, объем добычи только «Газпрома» за 9 месяцев года составил 378 миллиардов куб. м.

За весь сентябрь биржа наторговала, казалось бы, на внушительную сумму – 1,28 млрд рублей, однако из них 1,2 миллиарда пришлись всего на одну сделку 23-го числа. В остальные дни было либо ноль, либо несколько миллионов. Примерно то же в августе: всего – 1,4 миллиарда, но всего одна сделка 23 августа – это сразу миллиард. В остальные дни чуть лучше, чем в сентябре, но количество сделок – все равно единицы, и их объемы совсем маленькие. Так биржи, конечно, не работают.

Управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что главная проблема биржевых торгов газом в России сегодня – это крайне маленькое предложение.



«На газовых хабах, которые запускались в Европе, первое решение по обеспечению ликвидности было в основном административным. Конечно, нужен продавец с котировкой цены товара, иначе не будет ликвидных торгов. Кто его может создать? В первую очередь ПАО «Газпром» и крупные независимые производители должны в этом качестве выступить. Государственное регулирование должно быть построено таким образом, чтобы поставщики не только выходили на организованные торги, но и реализовали часть своего газа на бирже. В Национальном плане по развитию конкуренции на 2021 - 2025 годы доля реализованного на биржевых торгах газа к общему объему реализованного на внутреннем рынке должна составлять не менее 10%», - рассказывает Сергей Трофименко.

Объем торгов на бирже за 9 месяцев этого года составил 19,1 млрд рублей, или около 5 млрд куб. м. Несправедливым будет сказать, что это совсем ничтожная цифра в рублях, но в объемах это примерно 3,5% от отправленного за тот же период газа на экспорт и 1,3% от добытого одним только «Газпромом».



Но самая странная цифра, наглядно демонстрирующая оторванность СПбМТСБ от мирового рынка газа, – цены, по которым заключались на ней немногочисленные контракты. С января по конец сентября она выросла всего лишь на 7% - до 4 028 рублей за тыс. куб. м. На фоне сумасшедшего роста котировок на европейских биржах последних месяцев и цены, вплотную приближавшейся еще недавно к 2 000 долларов за тыс. куб. м, такие показатели кажутся словно с другой планеты.

«В России просто нет рынка газа. Это какие-то объемы для вида где-то торгующиеся. Да, в некоторых регионах есть альтернативные поставщики, но это в основном прямые сделки и в очень небольших объемах. Да еще и по ценам, которые каждый месяц устанавливаются решениями сверху. Это не рынок вообще, это какая-то игрушка, - возмущается партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин. – Ведь у нас есть «Газпром», который монополист и владелец газотранспортных сетей».

Действительно, судя по публиковавшимся СПбМТСБ до мая этого года отчетам об объемах сделок конкретных участников рынка, «Газпром межрегионгаз» и его региональные «дочки» продавали 80 - 90% всего объема газа на бирже. Стоит отметить, что крупнейшим покупателем до последнего отчета (сейчас они не публикуются) почти каждый месяц оказывалось подконтрольное государству АО ВО "Промсырьеимпорт». Находясь под санкциями, оно выполняет сейчас роль основного поставщика газа в Крым.



Разумеется, в числе покупателей есть и вполне понятные потребители: владельцы электростанций «Интер РАО – Электрогенерация», «Энел Россия» и «Фортум», крупнейший производитель стекла в стране «Салаватстекло», Омский завод технического углерода и другие. Более того, уже даже сложилась и когорта посредников, закупающих газ не для себя, а на продажу.

«В настоящее время на торгах у нас нет профессиональных перепродавцов (так называемых биржевых спекулянтов). Сейчас заключаются только поставочные контракты. Поэтому трейдер у нас — это просто посредник, который закупает товар для своих клиентов, - рассказывает Сергей Трофименко. - Он аккумулирует пул клиентов, которые самостоятельно не могут выйти на биржу (например, объем потребления меньше биржевого лота), и для них покупает газ на бирже, если цена лучше внебиржевого предложения, либо при покрытии пикового спроса».

Тем не менее выкупаемые объемы не настолько велики, чтобы можно было всерьез говорить о развитом рынке биржевой торговли газом.



«Чтобы у нас реально развился этот рынок, надо, чтобы к нам пришли иностранные игроки и захотели у нас здесь покупать газ. Пока что это то же самое, как «давайте мы нефть начнем продавать за рубли». Давайте, продавайте, но кому это надо? Уже есть устоявшиеся рынки, устоявшиеся правила на биржах, - объясняет независимый трейдер Евгений Черных. - Что такое эта наша биржа и зачем на нее приходить? Чтобы отгрузить две цистерны? Но даже если они их купили, окей, а как этот газ теперь попадет в Европу? Те цены, которые мы видим, – это стоимость на их газовых хабах. Именно там им сейчас нужен газ, а не где-то в Сибири».

Но разве не было ли самому «Газпрому» выгодно выбросить сейчас на биржу большие объемы, чтобы иностранные покупатели приходили сюда и покупали у него по российским правилам и на наших условиях?

«Газпром» и «выгода» - это понятия с разных планет. Он часто принимает решения, абсолютно невыгодные любой коммерческой организации. Я логики вообще никакой не ищу, когда при огромном рынке в Европе с очень выгодными ценами на спотовом рынке он объявляет, что ничего там продавать не будет. Коммерческая компания так себя не ведет. И тут речь даже не идет о каких-то жестких переговорах – это ж сколько уже было потеряно миллиардов долларов из-за этой позиции, которая ровным счетом никакой выгоды не принесла!» - удивляется Михаил Крутихин.



В то же время все не так просто в вопросах торговли «Газпромом» газом. Дело в том, что приходить на нашу биржу за газом иностранные игроки в теории, конечно, могут, но есть закон, который устанавливает исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии собственнику единой системы газоснабжения (то есть «Газпрому») или ее дочернему обществу (то есть «Газпром экспорту»).

При этом помимо СПбМТСБ «Газпром» продает газ на другой электронной торговой площадке (ЭТП) – своей собственной. В отличие от биржи, где выставленная оферта обязательна к исполнению независимо от того, кто покупатель и в каких он в данный момент отношениях с Россией или с руководством монополии, собственная ЭТП позволяет монополисту выбирать, кому продавать газ, а кому нет. Как рассказывают «Фонтанке» эксперты рынка, зачастую запросы на покупку там просто игнорируются и отклоняются без объяснения причин. И именно такой формат торгов пока оказывается наиболее удобен «Газпрому» для продажи газа зарубежным покупателям.

На этой неделе «Газпрому» уже пришлось публично отвечать на вопрос, почему он так мало газа продает на бирже. Суть ответа свелась к тому, что объемы продаж на суточных торгах были снижены из-за недавней аварии на заводе в Новом Уренгое. При этом, несмотря на возобновление его работы, увеличивать торговлю на бирже монополист все равно не намерен. Причина - слишком рано начался отопительный сезон, и сейчас ему в первую очередь надо заполнить свои хранилища.

Однако, стоит отметить, объемы продаж на бирже в августе-сентябре упали хоть и сильно (втрое ниже рекордного в этом году июля), однако в мае на рынок было выброшено примерно столько же. Да и вообще вряд ли стоит всерьез рассуждать о том, продаст ли «Газпром» на бирже 1,3% от добытого им газа или 1,5% по итогам года – даже при возобновлении торгов в прежнем объеме ситуация не сильно повлияет на развитие газового рынка в целом.

«Для «Газпрома» безусловный приоритет – это выполнение обязательств по действующим договорам с потребителями. Компания является основным поставщиком газа на российском рынке. В 2020 году «Газпром» реализовал отечественным потребителям 247,6 млрд куб. м газа. Цены, по которым компания продает основной объем газа в России, регулируются государством, - рассказали «Фонтанке» в управлении информации компании. - При наличии свободных для отечественного рынка объемов газа и доступных мощностей для его доставки компания участвует в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В 2020 году «Газпром» реализовал на СПбМТСБ 12,5 млрд куб. м газа, в первом полугодии 2021 года – 3,3 млрд куб. м. Биржевые цены могут быть выше или ниже, чем регулируемые, но в основном находятся ниже их уровня, так как у потребителей есть возможность заключить договор с «Газпромом» на поставку газа по регулируемым ценам. Для увеличения объемов продаж на бирже необходимо продолжать совершенствовать законодательство РФ, в том числе связанное с ответственностью потребителей за невыборку газа по внебиржевым договорам.

Сравнение российского и зарубежных рынков некорректно, так как они работают по разным принципам».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

