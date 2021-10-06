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«Это не часы, трусы и галстуки». Путин: Можно продавать газ через биржу в Петербурге, но есть риски

Путин поддержал идею увеличить предложение на рынке газа через биржу в Петербурге

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Президент России Владимир Путин прокомментировал идею продавать газ через биржу, чтобы «сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе». Это можно сделать, но не на споте в Европе, а на бирже в Петербурге, заявил он 6 октября на совещании по энергетике.

«Если это собьет ажиотажный спрос, можно это сделать. Но биржевая торговля газом не очень эффективна, она несет много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки. Это даже не нефть, которую можно хранить где угодно, дожидаясь благоприятной ситуации. Газ так не торгуется, его нельзя так хранить», — прокомментировал глава государства.

Также Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. По его мнению, «Газпром» не должен увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, несмотря на выгоду.

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