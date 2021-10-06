«Это не часы, трусы и галстуки». Путин: Можно продавать газ через биржу в Петербурге, но есть риски

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею продавать газ через биржу, чтобы «сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе». Это можно сделать, но не на споте в Европе, а на бирже в Петербурге, заявил он 6 октября на совещании по энергетике.



«Если это собьет ажиотажный спрос, можно это сделать. Но биржевая торговля газом не очень эффективна, она несет много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки. Это даже не нефть, которую можно хранить где угодно, дожидаясь благоприятной ситуации. Газ так не торгуется, его нельзя так хранить», — прокомментировал глава государства.

