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В Петербурге в больницы с COVID-19 за сутки попали более 500 человек

В петербургские стационары продолжает поступать все больше пациентов с коронавирусом. За последние сутки в больницах оказались 513 человек, сообщается 9 октября в эпидемиологическом отчете Смольного.

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В реанимации находится 561 человек, на ИВЛ — 250. Во временном госпитале в «Ленэкспо» лежат 247 человек. Еще 29 789 лечатся амбулаторно. Накануне говорилось о госпитализации 443 горожан.

Всего на лечении в стационарах города на данный момент находятся 6 107 человек с диагнозом COVID-19 и пневмониями. Развернуто 8 326 «коронавирусных коек», из которых свободно 33,71%. В реанимации находится 561 человек, на ИВЛ — 250.

Первую прививку от коронавируса за сутки сделали 3 405 человек, вторую — 7 414. Всего цикл вакцинации завершили 1 729 074 петербуржца.

«Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 2 717 случаев COVID-19 — максимум с 24 января.

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Комментарии (5)

262224921
Прогнившие СМИ ничего не пишут о проводимых мерах борьбы с вирусом.
Такие как увеличение числа платных парковок на улицах. Повышение стоимости на капремонт .
Аппаратчик мокрой классификации
А вы говорите - голикова. А вы говорите - оптимизация здравоохранения. Ежедневно по полтыщи свежезанимаемых коек. Этожэ не хухры-мухры! Это полтыщи коек ежедневно, или пятнадцать тысяч ежемесячно!! :)))
Hans-Christian
Новость из разряда "Сегодня в Северной столице облачно с проямнениями, что никак не скажется на продажах Балтики тройки"?
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