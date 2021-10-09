В Петербурге в больницы с COVID-19 за сутки попали более 500 человек

В реанимации находится 561 человек, на ИВЛ — 250. Во временном госпитале в «Ленэкспо» лежат 247 человек. Еще 29 789 лечатся амбулаторно. Накануне говорилось о госпитализации 443 горожан.



Всего на лечении в стационарах города на данный момент находятся 6 107 человек с диагнозом COVID-19 и пневмониями. Развернуто 8 326 «коронавирусных коек», из которых свободно 33,71%. В реанимации находится 561 человек, на ИВЛ — 250.



Первую прививку от коронавируса за сутки сделали 3 405 человек, вторую — 7 414. Всего цикл вакцинации завершили 1 729 074 петербуржца.

