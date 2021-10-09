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В России суточная заболеваемость COVID-19 приблизилась к 30 тысячам. В Петербурге число случаев стремительно растет

В Петербурге за сутки выявили более 2,7 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заболели 29 362 человека. В Петербурге количество инфицированных увеличилось на 2 717. Такие данные 9 октября приводит оперштаб.

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Более 29 тысяч случаев COVID-19 в России выявлено впервые с декабря. Также побит рекорд суточной смертности — за последние 24 часа скончались 968 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 21 049 человек. Общее количество случаев коронавируса в стране с начала пандемии достигло 7 746 718.

Заболеваемость коронавирусом в РФ продолжает расти. Со 2 октября ежесуточно выявляют более 25 тысяч случаев. 7 октября новых заболевших было 27 550, а 8-го числа — 27 246.

На первом месте по суточной заболеваемости остается Москва (6001), Петербург следует вторым, а на третьем месте Московская область (1689). В Ленобласти за 24 часа выявлено 266 случаев коронавируса.

В Петербурге число инфицированных также увеличивается. 9 октября сообщается о 2 717 новых случаях — максимум с 24 января. Скончался за сутки 61 человек. Выздоровели — 1878. Всего за время пандемии в городе на Неве COVID-19 заболели 641 870 человек.

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Комментарии (16)

266101755
Пока бараноподобные антивакСЁРЫ не наведут порядок в своей голове и не перестанут вводить смуту в обществе, ситуацию с коронавирусом не победить. А порядок в головах антивакСЁРов, как правило, наступает в тот период, когда они лежа на животах в "красной зоне" судорожно хватают глотки воздуха и периодически ноют, как бабы от страха за свою жизнь. Это ведь здесь все смелые писать всякую чушь, пока дело не коснулось собственной жизни.
Paul3390
Ну - мы вот с женой в апреле привились, один хрен в сентябре хватанули ковид. Правда - в лёгкой форме, тьфу-тьфу-тьфу. Наверное - таки вакцина сработала. Но - тогда вопрос, как же она поможет типа разорвать цепочку распространения, если привитые всё равно болеют, пусть и легко?? И таких - у меня среди знакомых уже минимум четверо..
Валерий Мазнев
Ну и какова реакция властей? Будут ли переводить на удаленку университеты? Что делать-то победители "Едросы" будут?
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