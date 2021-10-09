В России суточная заболеваемость COVID-19 приблизилась к 30 тысячам. В Петербурге число случаев стремительно растет

Более 29 тысяч случаев COVID-19 в России выявлено впервые с декабря. Также побит рекорд суточной смертности — за последние 24 часа скончались 968 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 21 049 человек. Общее количество случаев коронавируса в стране с начала пандемии достигло 7 746 718.



Заболеваемость коронавирусом в РФ продолжает расти. Со 2 октября ежесуточно выявляют более 25 тысяч случаев. 7 октября новых заболевших было 27 550, а 8-го числа — 27 246.



На первом месте по суточной заболеваемости остается Москва (6001), Петербург следует вторым, а на третьем месте Московская область (1689). В Ленобласти за 24 часа выявлено 266 случаев коронавируса.