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В Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами и оружием. Их подозревают в шпионаже

CNN: Шестерых иностранцев с российскими паспортами задержали в Турции

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Сотрудники турецких спецслужб в Стамбуле и Анталье задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал CNN Turk.

По данным СМИ, задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. При себе у них обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако не ясно, являются ли документы поддельными или настоящими.

Официальной информации пока нет.

Ранее «Фонтанка» писала, что шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трём годам лишения свободы за передачу «секретных данных». По версии следствия, мужчина передавал российской стороне информацию, которая представляла угрозу безопасности страны.

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Комментарии (3)

Владислав М
Опять новички шпили-вили?
Waterfall
Точно! Разведчики же всегда таскают с собой оружие, паспорт и справку из ЖКУ об отсутствии задолженности по коммуналке!
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