В Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами и оружием. Их подозревают в шпионаже

Сотрудники турецких спецслужб в Стамбуле и Анталье задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал CNN Turk.

По данным СМИ, задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. При себе у них обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако не ясно, являются ли документы поддельными или настоящими.



Официальной информации пока нет.



Ранее «Фонтанка» писала, что шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трём годам лишения свободы за передачу «секретных данных». По версии следствия, мужчина передавал российской стороне информацию, которая представляла угрозу безопасности страны.

