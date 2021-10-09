Фото: предоставлено Владимиром Мариновичем Поделиться Поделиться







По улицам Петроградской стороны в ближайшее время будет колесить ретроавтомобиль с книгами. Как утверждает автор идеи, к бизнесу задумка не имеет никакого отношения. Все дело в Чехове. Только вот в реализации засомневались в администрации района, напомнив про антитеррористические правила.

По осени жители Петербурга чаще всего предлагают обменять или получить в дар прочитанные книги, а также ищут точки буккроссинга. Причина — то ли статус культурной столицы, то ли унылая пора, но петербуржцы предпочитают проводить время в атмосфере бумажных страниц, а не пикселей на экране. Одно из объявлений встречается не менее часто. Инициативный житель просит не выкидывать запылившиеся произведения, а предлагает приехать и забрать их.

«Друзья, если есть книги у вас без дела или переезжаете и некуда девать, напишите, приеду, сам заберу», — гласит одно из них в сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook.

Фото: предоставлено Владимиром Мариновичем Поделиться Поделиться







На пороге своего дома владельцы произведений, с которыми они готовы распрощаться, встречают небезызвестного бизнесмена из Петербурга Владимира Мариновича. Напрашивается очевидный вопрос, зачем ему это. Вряд ли акционер сервиса Gett будет перепродавать отданные в дар произведения или открывать комиссионный магазин. Развеять сомнения «Фонтанка» решила у самого Мариновича. «Да вот реально я приезжаю на своем „Рендж Ровере“ и забираю книги, — заявил он в разговоре с «Фонтанкой», — и это принципиальная позиция — не нанимать человека, а делать это самому. Верю в теорию маленьких дел. Я никогда не покупаю в магазине пакеты, а прихожу со своим. Если своего нет, то я пихаю в карманы. Тут тоже про это, что мир после меня должен быть чище, чем до меня». Книги бизнесмен собирает для «общественной полки», которую удалось установить в Кронштадте. У ее истоков, по словам Мариновича, стояли Денис Котов, бывший генеральный директор «Буквоеда», и Евгений Жмаев, владелец завода «Здравушка». «Общественный буккроссинг — это очень полезное дело. Жмаев установил полки на заборе завода, а я наладил поток книг», — сказал он.

Фото: предоставлено Владимиром Мариновичем Поделиться Поделиться







Книги там разбирали примерно за месяц, наполнять их приходилось двумя-тремя сотнями произведений. Быстрее всего, как прикинул бизнесмен, заканчивается классика, романы и психология. Сейчас литература туда добавляется по мере необходимости, так как желающих отдать ненужное стало больше, количество уже считается коробками, а проект хочется развивать. В ближайшее время, как сообщил Маринович, он планирует в центре Петербурга установить мобильную точку буккроссинга. «Для этого купил машину „Победа“. Модель выбрал из-за символичности, победа разума. Стоила недорого, 50 тысяч, но как машину использовать ее не получится. Она будет перестроена как передвижная полка», — сказал он. В настоящий момент предприниматель ищет подрядчика, которому предстоит тюнинговать автомобиль и придумать, как переоборудовать кузов, чтобы защитить книги от осадков.

Фото: предоставлено Владимиром Мариновичем Поделиться Поделиться







Брать литературу из автомобиля, по его словам, можно будет бесплатно, как и приносить что-то взамен. Он разместится на территории Петроградского района. С одной точки на другую «Победу» будут перевозить как прицеп. С конкретными локациями Маринович пока не определился, но предположил, что буккроссинг на колесах может появиться где-то недалеко от метро. «Просто оставлю в каком-то месте, и все», — добавил он. Вопросом о согласовании подобного проекта он пока не интересовался, но это дело вторичное.

Тема буккроссинга далеко не новая. Распространение в России она получила в последние 10 лет. Обычно такие точки выполнены в виде одной или нескольких полок, где любой желающий может оставить книгу или взять любую из пришедшихся по вкусу. В Северной столице больше сотни мест буккроссинга. Они есть как в библиотеках, так и в менее очевидных местах. Например, книгами делятся в саду Фонтанного дома на Литейном, арт-центре «Пушкинская, 10», кофейнях, магазинах и даже ресторанах. Задачу переплюнуть остальных Маринович не ставит. «Если проект разовьется и станет номер один в Петербурге среди буккроссинга, то это будет хорошо, но конкурировать цели нет», — сказал он. Однако в планах утыкать такими машинами каждый район все же есть, но не с целью монетизировать, так как дело «не про бизнес, а для души». «Если будет по такой машине у метро, то здорово, но я не вижу в этом денег. Это на уровне какой-то моей личной миссии. Книги — это некая сакральная вещь, которая помогает нашему миру не сойти с ума. Я не хочу, чтобы Чехов, к примеру, выбрасывался в мусорку, когда его книги могут кому-то помочь найти смысл в жизни», — утверждает бизнесмен.

У станций метро поставить мобильный буккроссинг, как заявили в отделе потребительского рынка Петроградского района, не получится. «Там в радиусе 50 метров действует антитеррористическая безопасность. Машина стоит открытая и сама по себе, кто знает, что там», — сказали в администрации. По своей сути, если это не объект торговли, то получается, что это транспортное средство, поэтому его можно размещать только на проезжей части, где разрешена парковка, других вариантов просто не предусмотрено. «Если это будет акцией бесплатной раздачи книг, то её надо согласовать с отделом законности и МВД, — уточнили в районной администрации, — и акция может быть краткосрочной. Если парковка коммерческая, и устроитель парковки, взимая плату, возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности, то проблем быть не должно. Опять же при бесплатной раздаче книг». Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»