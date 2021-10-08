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Никаких «зачетов». Российским школьникам снова начнут ставить оценки по физкультуре

В России вернут пятибалльную систему оценок по физкультуре в школах

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Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить зачетную систему при выставлении оценок по физкультуре в школах. В ход снова пойдут баллы, сообщает 8 октября «Интерфакс».

По данным агентства, поручение дано по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, которое прошло еще 10 сентября. В его ходе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер удивилась системе «зачет — незачет» при оценке успеваемости школьников по физкультуре.

Теперь кабмину поручено подготовить изменения, которые коснутся всех учащихся, кроме отнесенных к специальной медгруппе.

Новый порядок заполнения аттестатов вступил в силу 1 января текущего года. По ИЗО, музыке и физкультуре стало возможным ставить не оценки по пятибалльной системе, а «зачет — незачет».

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Комментарии (1)

Набеглов
Правильно, давно надо как в СССР вернуть, двойки и за плохой голос, и за плохой рисунок, и за плохую вышивку у мальчиков и за слабый прыжок у девочек. А вы думали, школа она для чего? "Их профессура готова к бою, а наша только и может смотреть в микроскопы и бабочек ловить! ..."
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