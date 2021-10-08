Никаких «зачетов». Российским школьникам снова начнут ставить оценки по физкультуре

Президент России Владимир Путин поручил правительству запретить зачетную систему при выставлении оценок по физкультуре в школах. В ход снова пойдут баллы, сообщает 8 октября «Интерфакс».



По данным агентства, поручение дано по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, которое прошло еще 10 сентября. В его ходе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер удивилась системе «зачет — незачет» при оценке успеваемости школьников по физкультуре.



Теперь кабмину поручено подготовить изменения, которые коснутся всех учащихся, кроме отнесенных к специальной медгруппе.

