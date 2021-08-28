Школы в России вправе отказаться от пятибалльной системы оценок по некоторым предметам

Пятибалльную систему оценок в школах по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, могут изменить сами родители. Например, в пользу схемы «зачет-незачет». Об этом 28 августа рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.



В ходе Общероссийского родительского собрания чиновников спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.



«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», — цитирует ответ замминистра РИА Новости.

