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Школы в России вправе отказаться от пятибалльной системы оценок по некоторым предметам

Пятибалльную систему оценок в школах по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, могут изменить сами родители. Например, в пользу схемы «зачет-незачет». Об этом 28 августа рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.

В ходе Общероссийского родительского собрания чиновников спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», — цитирует ответ замминистра РИА Новости.

Она добавила, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценок по этим предметам.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Предлагаю системы "кг/ам" - "пеши есчё"..
Pilat
А чем не зачет лучше тройки?
serg1956
надо изменить название корабля
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