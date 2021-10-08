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Коронавирус в конце лета убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад

Количество петербуржцев, которые умерли в августе 2021 года от коронавируса, выросло по сравнению с последним летним месяцем 2020-го в три раза, следует из отчета Росстата о естественном движении населения в Петербурге, опубликованного 8 октября.

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Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Первая — «коронавирус как основная причина смерти». В августе 2021 года зафиксировано 1235 случаев в Петербурге. Год назад таких умерших было 422. Рост на 292,7%.

Вторая — «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования». Таких случаев в августе — 100. Год назад их было 62.

Третья — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента». В августе 2021-го — 42 случая. Четвертая — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти» — 224.

Всего в России в августе в России умерли 49 389 человек с диагностированным COVID-19. Для 38 603 коронавирус стал основной причиной смерти. Еще для 4 977 человек он предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования.

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Комментарии (7)

Игорь Титов
зато у нас самый лучший президент!!!!!
Редиска Здесь
Зато футбол посмотрели.
266081655
Грязный воздух, плохое питание ( в том числе, вследствие низких доходов), постоянный стресс.... Иммунитет низкий.... Больше половины не носят маски и не соблюдают дистанцию.... Было бы странно ожидать иной итог.....
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