Коронавирус в конце лета убил в три раза больше петербуржцев, чем год назад

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. Первая — «коронавирус как основная причина смерти». В августе 2021 года зафиксировано 1235 случаев в Петербурге. Год назад таких умерших было 422. Рост на 292,7%.



Вторая — «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования». Таких случаев в августе — 100. Год назад их было 62.



Третья — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента». В августе 2021-го — 42 случая. Четвертая — «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти» — 224.