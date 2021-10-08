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«Интерфакс»: Директор казанской школы, где в мае открыли стрельбу, стала фигурантом уголовного дела

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Против директора казанской школы № 175, где в мае бывший ученик открыл стрельбу, Амины Валеевой возбудили уголовное дело о халатности. Об этом 8 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, дело открыли еще 2 августа. Официальным подтверждением этой информации «Интерфакс» не располагает.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии в Казани и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В сентябре Галявиева этапировали в СИЗО «Кресты» в Петербурге для проведения дополнительных экспертиз.

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